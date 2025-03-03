BİLSEM sınav sonuçları 2025 açıklandı mı? BİLSEM Ön Değerlendirme Sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

Milli Eğitim Bakanlığı, yetenekli öğrencilerin tespit edilip desteklenmesi amacıyla gerçekleştirdiği BİLSEM öğrenci alım sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. 21 Aralık 2024 ile 23 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan ön değerlendirme uygulamalarının sonuçları, büyük bir merakla bekleniyor. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci alım süreci kapsamında yapılan ön değerlendirmelerin sonuna gelindi. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Peki, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları nasıl ve nereden sorgulanabilir? İşte tüm detaylar...

BİLSEM Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinin ön değerlendirme uygulamasının 22 Şubat'ta tamamlanmasının planlandığını, ancak ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bu işlemin tamamlanamadığını belirtti. Hava koşulları sebebiyle uygulamaya katılamayan öğrenciler için süreç 1 Mart'a ertelenmişti. Bu durum nedeniyle, daha önce 28 Şubat'ta açıklanması beklenen sonuçların, 7 Mart'ta paylaşılacağı duyuruldu. BİLSEM sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? BİLSEM ön değerlendirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi olan https://www.meb.gov.tr adresi üzerinden erişilebilir olacak. Sonuçlar, belirtilen tarihlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanacak ve öğrenciler, T.C. Kimlik Numaralarını kullanarak sonuçlarını kolayca sorgulayabilecekler. MEB, BİLSEM sınav takviminde yaşanan güncelleme ile birlikte yeni tarihleri de ilan etti. İşte BİLSEM 2025 öğrenci alımı ve yerleştirme sürecinin güncel takvimi: Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 7 Mart 2025 Ön Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz: 10-14 Mart 2025

İtirazların Değerlendirilmesi: 17-21 Mart 2025 Bireysel Değerlendirme Uygulama Randevularının Belirlenmesi: 17-28 Mart 2025 Bireysel Değerlendirme Giriş Belgelerinin Yayımlanması: 8 Nisan 2025 Bireysel Değerlendirme Uygulamaları: 14 Nisan – 27 Haziran 2025 (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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