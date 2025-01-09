BİM 10 Ocak 2025 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e 10 Ocak cuma günü hangi ürünler geliyor?

BİM’de bu hafta yine cazip ürünler dikkat çekiyor! 10 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla raflarda yerini alacak BİM aktüel ürünler, hem mağazalarda hem de online alışveriş platformunda satışa sunulacak. Haftanın öne çıkan ürünleri arasında ısıtıcı çeşitleri ve balıkçı malzemeleri bulunuyor. İşte bu haftanın BİM kataloğunda yer alan ürünlerden bazıları: Dijitsu 58 İnç Ultra HD Google TV 14.490 TL, Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV 11.490 TL, Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL, Inox Grill Tost Makinesi 1.575 TL, Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 349 TL, Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL, Fanlı Isıtıcı 549 TL, 6’lı Cam Kupa 129 TL, 3’lü Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 99 TL, Kare Saklama Kabı 3,6 L 59 TL. Bu hafta BİM raflarında sizi bekleyen ürünlerin detaylarını kaçırmayın!

BİM'in 10 Ocak 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğu, birbirinden avantajlı ürünlerle raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Bu hafta katalogda dikkat çeken ürünler arasında Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 349 TL, Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL, Fanlı Isıtıcı 549 TL ve Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 3.290 TL gibi fırsatlar bulunuyor. Tüm bu ürünler, hem BİM marketlerde hem de BİM online mağazasında satışta olacak. Peki, bu hafta BİM'e hangi ürünler geliyor? İşte, 10 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğundaki ürünler ve fiyat detayları… BİM AKTÜEL 8 OCAK 2025 KATALOĞU NOFROST BUZDOLABI (KEY 490 NFS) - 20.990,00 TL NOFROST BUZDOLABI (KEY 430 NFE) - 16.990, 00 TL BUZDOLABI (KEY 330 STE)- 11.990,00 TL 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ (KEY 8002 CM) - 9.790,00 TL 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ (KEY 4014 BMS) - 11.390,00 TL BİM EKTÜEL 10 OCAK 2025 KATALOĞU Dijitsu 58 İnç Ultra HD Google TV 14.490 TL Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV 11.490 TL Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL Inox Grill Tost Makinesi 1.575 TL Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 349 TL Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL Fanlı Isıtıcı 549 TL Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone 3.290 TL Balıkçı Makası 49 TL Balıkçı Çanta ~ 51x27x26 349 TL Balık Kavrama Aparatı 69 TL Balıkçı Pense 129 TL Olta Ucu Işığı 65 TL Sahte Balık ~7,1 g ~8,5 cm 89 TL Balıkçı Çizme 299 TL Olta Misinası ~200 m 129 TL Yağmurluk 289 TL Tuval ~ 30x40 cm 84,50 TL Keçeden Oyuncak Yapım Kiti 39,50 TL Punch Nakış Kiti 189 TL Puzzle Yapıştırıcı ~250 ml 42,50 TL Fırça Seti 45 TL Akrilik Boya Seti ~6x22 ml 44,50 TL Softie Amigurumi Kiti 109 TL Punch Nakışı Çanta Kiti 229 TL Nakış Kasnağı Seti 2'li 74,50 TL 3'lü Yumak Atlas 89 TL 6'lı Cam Espresso Bardağı 79 TL 6'lı Cam Kupa 129 TL 3'lü Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 99 TL Kare Saklama Kabı 3,6 L 59 TL Bambu Kapaklı Kaşıklı Kupa 450 Cc 179 TL Bitki Çayı / Kahve Demliği 289 TL Sarımsak Ezici 35 TL Kronos Derin Kase 119 TL Kronos Kase/Çerezlik 3'lü 119 TL Yarım Fermuarlı Polar Üst Kadın 249 TL Yarım Fermuarlı Polar Üst Erkek 249 TL Mont Erkek 799 TL Pike Pantolon Erkek 259 TL Kar Eldiveni Kadın-Erkek 299 TL Kar Eldiveni Çocuk 209 TL ABS Valiz Büyük Boy 839 TL Trekking Bot Erkek 599 TL Omuz Çantası Erkek ~28x16x6 cm 249 TL Hareketli Pelüş Başlık 189 TL Yüz Havlusu ~50x70 cm 69 TL Çift Kişilik Battaniye ~180x220 cm 259 TL Yazma İpliği ~20 g 11,50 TL

Yeni haftanın BİM aktüel kataloğu ürünleri satış için hazır. 10 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla raflarda yer alacak ürünler arasında ısıtıcı çeşitleri ve ev ihtiyaçlarına yönelik birçok seçenek bulunuyor. Öne çıkan ürünlerden bazıları: Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 349 TL, Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL, Fanlı Isıtıcı 549 TL, Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone 3.290 TL. Tüm bu ürünler, uygun fiyatlarla hem mağazalarda hem de online satış platformunda müşterilerle buluşacak. İşte bu haftanın BİM aktüel kataloğunun tüm detayları... Kaynak: Haber Merkezi

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