BİM 10 Ocak 2025 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e 10 Ocak cuma günü hangi ürünler geliyor?

BİM'in 10 Ocak 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğu, birbirinden avantajlı ürünlerle raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Bu hafta katalogda dikkat çeken ürünler arasında Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 349 TL, Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL, Fanlı Isıtıcı 549 TL ve Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 3.290 TL gibi fırsatlar bulunuyor. Tüm bu ürünler, hem BİM marketlerde hem de BİM online mağazasında satışta olacak. Peki, bu hafta BİM'e hangi ürünler geliyor? İşte, 10 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğundaki ürünler ve fiyat detayları…
BİM AKTÜEL 8 OCAK 2025 KATALOĞU
NOFROST BUZDOLABI (KEY 490 NFS) - 20.990,00 TL
NOFROST BUZDOLABI (KEY 430 NFE) - 16.990, 00 TL
BUZDOLABI (KEY 330 STE)- 11.990,00 TL
8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ (KEY 8002 CM) - 9.790,00 TL
4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ (KEY 4014 BMS) - 11.390,00 TL
BİM EKTÜEL 10 OCAK 2025 KATALOĞU
Dijitsu 58 İnç Ultra HD Google TV 14.490 TL
Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV 11.490 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL
Inox Grill Tost Makinesi 1.575 TL
Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 349 TL
Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL
Fanlı Isıtıcı 549 TL
Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone 3.290 TL
Balıkçı Makası 49 TL
Balıkçı Çanta ~ 51x27x26 349 TL
Balık Kavrama Aparatı 69 TL
Balıkçı Pense 129 TL
Olta Ucu Işığı 65 TL
Sahte Balık ~7,1 g ~8,5 cm 89 TL
Balıkçı Çizme 299 TL
Olta Misinası ~200 m 129 TL
Yağmurluk 289 TL
Tuval ~ 30x40 cm 84,50 TL
Keçeden Oyuncak Yapım Kiti 39,50 TL
Punch Nakış Kiti 189 TL
Puzzle Yapıştırıcı ~250 ml 42,50 TL
Fırça Seti 45 TL
Akrilik Boya Seti ~6x22 ml 44,50 TL
Softie Amigurumi Kiti 109 TL
Punch Nakışı Çanta Kiti 229 TL
Nakış Kasnağı Seti 2'li 74,50 TL
3'lü Yumak Atlas 89 TL
6'lı Cam Espresso Bardağı 79 TL
6'lı Cam Kupa 129 TL
3'lü Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 99 TL
Kare Saklama Kabı 3,6 L 59 TL
Bambu Kapaklı Kaşıklı Kupa 450 Cc 179 TL
Bitki Çayı / Kahve Demliği 289 TL
Sarımsak Ezici 35 TL
Kronos Derin Kase 119 TL
Kronos Kase/Çerezlik 3'lü 119 TL
Yarım Fermuarlı Polar Üst Kadın 249 TL
Yarım Fermuarlı Polar Üst Erkek 249 TL
Mont Erkek 799 TL
Pike Pantolon Erkek 259 TL
Kar Eldiveni Kadın-Erkek 299 TL
Kar Eldiveni Çocuk 209 TL
ABS Valiz Büyük Boy 839 TL
Trekking Bot Erkek 599 TL
Omuz Çantası Erkek ~28x16x6 cm 249 TL
Hareketli Pelüş Başlık 189 TL
Yüz Havlusu ~50x70 cm 69 TL
Çift Kişilik Battaniye ~180x220 cm 259 TL
Yazma İpliği ~20 g 11,50 TL
Yeni haftanın BİM aktüel kataloğu ürünleri satış için hazır. 10 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla raflarda yer alacak ürünler arasında ısıtıcı çeşitleri ve ev ihtiyaçlarına yönelik birçok seçenek bulunuyor. Öne çıkan ürünlerden bazıları: Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 349 TL, Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL, Fanlı Isıtıcı 549 TL, Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone 3.290 TL. Tüm bu ürünler, uygun fiyatlarla hem mağazalarda hem de online satış platformunda müşterilerle buluşacak. İşte bu haftanın BİM aktüel kataloğunun tüm detayları...
Kaynak: Haber Merkezi