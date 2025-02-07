BİM 7 ŞUBAT CUMA İNDİRİMLERİ! 7 şubat BİM kataloğu 2025

BİM mağazalarında bu hafta Cuma günü satışa sunulacak indirimli ürünler belli oldu. Her hafta farklı ürün gruplarının yer aldığı BİM aktüel kataloğunda, 7 Şubat Cuma (bugün) günü raflarda yerini alacak ürünlerden bazıları şunlar; 12 Parçalı Kahvaltı Seti, 9 Parçalı Tencere Seti, Döküm Tava, Kalpli Porselen Fincan Seti ve daha pek çok farklı seçenek. İşte BİM 7 Şubat aktüel kataloğundaki tüm ürünlerin ayrıntılı listesi...

BİM'in haftalık aktüel ürün kataloğu 7 Şubat Cuma (bugün) günü raflarda olacak. Her hafta farklı kategorilerde indirimli ürünlerin sunulduğu BİM bu hafta da geniş bir ürün yelpazesiyle alışveriş severleri bekliyor. Katalogda yer alan ve dikkat çeken bazı ürünler arasında Kumtel ısıtıcı çeşitleri, 2'li Türk kahvesi makinesi, mini fırın, çay makinesi, saç şekillendirme ve kurutma makinesi, powerbank, akıllı saat, nostaljik fenerli radyo gibi pek çok farklı seçenek bulunuyor. İşte, 7 Şubat Cuma (bugün) günü satışa sunulacak BİM aktüel ürünlerinin tam listesi... BİM 7 ŞUBAT CUMA AKTÜEL KATALOĞU Kumtel Fanlı Isıtıcı 549 TL Dikey Isıtıcı 1.590 TL Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL Mini Quartz Isıtıcı 349 TL BİM 7 ŞUBAT CUMA AKTÜEL KATALOĞU 2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.990 TL Kumtel Mini Fırın 1.790 TL Heifer Çay Makinesi 1.290 TL Karla El Mikseri 690 TL Saç Kurutma Makinesi 599 TL Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 375 TL Kulak Burun Favori Bakım Seti 199 TL Göz Bölgesi Masaj Cihazı 199 TL BİM 7 ŞUBAT CUMA AKTÜEL KATALOĞU TCL 55 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 16.990 TL Dijitsu 50 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV 10.900 TL TCL 43 INC FULL HD ANDROİD SMART LED TV 11.990 TL Dijitsu 32 İNÇ HD READY TV 3.975 TL TWS Kulaklık 239 TL Fenerli Nostaljik Radyo 799 TL RGB Led Gece Lambası 99 TL Mini Hoparlör 359 TL BİM 7 ŞUBAT CUMA AKTÜEL KATALOĞU Oyun Çadırı 299 TL Barbie Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu 119 TL Aktivite Kitapları 29,50 T 12-36 Ay Bebeğim Konuşuyor Kitabı 229 TL Benim Rüya Evim 259 TL Sonic 5'li Kırtasiye Seti 59 TL Masa Üstü Kalemlik 99 TL Çıkartmalı Boyama Defteri 59 TL Pelüş Mektuplu Ayıcık 329 TL Oyuncak Çamaşır Makinesi ve Ütü Masası Seti 299 TL Oyuncak Elektrik Süpürgesi 399 TL Oyuncak Eğlenceli Kumbara 199 TL Kurbağa Denge Oyunu 119 TL Oyuncak Penaltı Oyunu 109 TL BİM 7 ŞUBAT CUMA AKTÜEL KATALOĞU Oduncu Gömlek Erkek 249 TL Pijama Takımı Kadın 299 TL Dagi Pijama Takımı Erkek 489 TL Pijama Takımı Kadın 469 TL Welsoft Sweatshirt Erkek 249 TL Tam Fermuarlı Polar Üst Çocuk 229 TL Regular Fit Gömlek Erkek 399 TL Kiğılı Sweatshirt Erkek 399 TL Terlik Kadın 99 TL Ayakkabı Erkek 389 TL Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 569 TL Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 699 TL BİM 7 ŞUBAT CUMA AKTÜEL KATALOĞU Çekmeceli Düzenleyici 159 TL Fırça Düzenleyici 99 TL Makyaj Organizer 69 TL Vakumlu Saklama Kabı 21,50 TL Çizgi Gravürlü Rendeli Mikser Kabı 189 TL Ölçü Kaplı Narenciye Sıkacağı 89 TL Saplı Gırgır 69 TL Saplı Faraşlı Fırça 75 TLKaymaz Banyo Taburesi 89 TLFırçalı Sabunluk Seti 99 TL Bas-Aç Çöp Kovası 199 TL BİM 7 ŞUBAT CUMA AKTÜEL KATALOĞU Benante Kahvaltı Seti 599 TL 4'lü Yuvarlak Çerezlik 149 TL 2'li Kalpli Porselen Fincan Seti 169 TL Vazo Çeşitleri 169 TL Cem Alüminyum Döküm Tava 399 TL Alüminyum Döküm Karnıyarık Tencere 599 TL Çift Cidarlı Çiçekli Borosilikat Kupa 199 TL Cam Borosilikat Pipet ve Fırça Seti 55 TL 6'lı Cam Kupa 139 TL 6'lı Cam Ayaklı Kase 169 TL 3'lü Cam Latte Kupası 99 TL 4'lü Iconic Meşrubat Bardağı 149 TL (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

#bim 7 şubat 2025 kataloğu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!