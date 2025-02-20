Bolu’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Bolu’da kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?
Bolu’da kuvvetli kar yağışı ve buzlanma tehlikesi beklentisi nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.
Bolu'da yarın okullar tatil mi?
Evet, Bolu'da il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 21 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi.
21 Şubat 2025 Cuma günü Bolu'da tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi?
21 Şubat 2025 Cuma günü, alınan kararı gereği dersler işlenmeyecek; tüm öğrenciler 1 gün tatil yapacak.
Valilik açıklama yaptı mı?
Evet, Bolu Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile çocukları anaokulu, kreşler ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Ayrıca, sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren personelin izin durumları ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği ifade edildi.
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