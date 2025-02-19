Bolu İçin Kar Uyarısı Geldi! Bolu’nun yarınki hava durumu nasıl? 2025 Bolu’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 19-25 Şubat arası Bolu, Gerede, Mudurnu, Göynük ve diğer ilçelerin hava durumu…

Meteoroloji’den Bolu için kar yağışı uyarısı geldi. Bolulular hazır olun! Soğuk hava dalgası ve kar geliyor. Bolu’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Bolu’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 19-25 Şubat arası Bolu, Gerede, Mudurnu, Göynük ve diğer ilçelerin hava durumu…

Bolulular dikkat! Bolu Hava Durumu son dakika verilerine göre bugün kent genelinde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı ile beraber hava sıcaklığında düşme görülecek. Bolu'da kar var mı, Bolu yarınki hava durumu nasıl, Bolu'da kar olan yerler neresi? İşte Bolu bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Bolu Hava Durumu | Bolu'da kar bekleniyor mu? Bolu'da Kar Yağışı Olan Yerler Neresi?

Bolu'da bugün merkez dahil tüm ilçelerde kar yağışı bekleniyor. Bolu'da Kar Yağışı Olan Yerler Neresi diyenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günleri kar yağışının etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Bolu'ya kar yağacak mı?

Bolu'da kar yağışı 19 Şubat Çarşamba günü itibariyle başlayacak hafta sonuna kadar devam edecek. Şehir genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde daha yoğun hissedileceği belirtilirken, yetkililer sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bolulular, hafta sonu boyunca etkisini artıracak kar yağışı nedeniyle soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olmaya davet edildi.

Bolu'da hafta sonu kar var mı?

Bolu'da bugün itibarıyla kar yağışı bekleniyor. Hafta sonu daha da artması beklenen kar yağışı, Boluluları önümüzdeki günler için meraklandırdı. Peki, Bolu'da kar ne kadar sürecek? Kar yağışı devam edecek mi? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı tahminlere göre, 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günleri kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülebilirken, şehir merkezinde de aralıklarla kar yağışı devam edecek.

Bolu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Bolu'da kar yağışı ne kadar sürecek? Hafta boyunca kar yağışı devam edecek mi? İşte Meteoroloji'nin bugünden pazar gününe kadar olan hava durumu tahmini…

Bolu Haftalık Hava Tahmini (19-25 Şubat 2025)

Bolu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bolu için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Bolu hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°

Yarın için Bolu hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°

21 Şubat 2025 Cuma Bolu hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -2°

22 Şubat 2025 Cumartesi Bolu hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -1°

23 Şubat 2025 Pazar Bolu hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°

Bolu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Kaynak: Haber Merkezi