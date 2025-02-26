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Bugünkü TV Yayın Akışı 26 Şubat | Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TV8 Kanal Yayın Akışı Listesi!

Bugünkü TV Yayın Akışı 26 Şubat | Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TV8 Kanal Yayın Akışı Listesi!
Bugün, ulusal TV kanallarında birbirinden farklı dizi, program ve yarışmalar ekranlarda olacak. Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV ve TV8’de hangi içeriklerin yayınlanacağını öğrenmek için işte 26 Şubat TV yayın akışı!

Bugün, ulusal TV kanallarında izleyiciyi ekran başına kilitleyecek pek çok dizi, program ve içerik var. Gündüz kuşağının ardından akşam saatlerinde ekranlara gelecek olan Ana Haber Bültenleri ve ardından yayınlanacak olan dizi ve yarışma programları izleyicilerin ilgisini çekecek. Peki, bugün hangi diziler ve programlar TV'de? İşte 26 Şubat yayın akışı listesi:

TRT 1 Kanal Yayın Akışı

  • 06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 06:25 Hayallerinin Peşinde
  • 07:10 Benim Güzel Ailem
  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Yabancı Sinema "King Kong"
  • 23:30 Bir Zamanlar İstanbul
  • 02:20 Yabancı Sinema "King Kong"

Kanal D Kanal Yayın Akışı

  • 07:00 İkizler Memo - Can
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 18:30 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Annem Ankara
  • 00:15 Piyasa

Star TV Kanal Yayın Akışı

  • 07:00 Güne Başlarken
  • 09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Sahipsizler
  • 00:30 Yerli Dizi Tekrar

ATV Kanal Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 19:00 atv Ana Haber
  • 20:00 Kuruluş Osman
  • 00:20 Başka Bir Gün

NOW TV Kanal Yayın Akışı

  • 07:30 İlk Bakış
  • 12:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
  • 19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
  • 20:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
  • 23:45 Hudutsuz Sevda

Show TV Kanal Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:00 Sandık Kokusu
  • 12:30 Gelin Evi
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Sandık Kokusu
  • 00:15 Siyah Kalp

TV8 Kanal Yayın Akışı

  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 Gel Konuşalım
  • 12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
  • 00:15 Survivor Ekstra

Kaynak: Haber Merkezi

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