Burhan Köroğlu kimdir? Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atanan Burhan Köroğlu kaç yaşında, nereli?

Türkiye’nin diplomasi alanındaki önemli isimlerinden biri olan Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi. Daha önce Türkiye’nin Nuakşot Büyükelçisi olarak görev yapan Köroğlu’nun hayatı ve kariyer geçmişi merak ediliyor.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi olarak görev yapan Burhan Köroğlu Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atandı. Atama sonrası Burhan Köroğlu'nun hayatı ve kariyeri merak edilirken, Burhan Köroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında gibi sorular da gündeme getirildi. BURHAN KÖROĞLU KİMDİR?

1962 yılında İstanbul'da doğan Burhan Köroğlu, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde tamamlamış ve ardından Ürdün Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. Doktora derecesini Marmara Üniversitesi'nde İslam ve Felsefe alanında almış olan Köroğlu, akademik kariyerine Marmara Üniversitesi'nde başlamıştır. Burhan Köroğlu ayrıca Middlebury College (ABD), Bahçeşehir Üniversitesi, Ürdün Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi gibi önde gelen eğitim kurumlarında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Akademik çalışmalarında İslam ve felsefesi, Türk-Arap ilişkileri ve siyaset düşüncesi konularına odaklanan Köroğlu, bu alanlarda Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde çok sayıda eser üretmiştir. Bunun yanı sıra Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi ve İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü gibi kurumlarda yöneticilik yapmıştır. Evli ve üç çocuk babası olan Köroğlu, İngilizce ve Arapça dillerine olan hakimiyetiyle diplomasi ve akademi arasında köprü kuran önemli bir isim olarak tanınıyor.

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