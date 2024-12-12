GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Burhan Köroğlu kimdir? Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atanan Burhan Köroğlu kaç yaşında, nereli?

Fatih Bayram
İnternet Editörü
Burhan Köroğlu kimdir? Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atanan Burhan Köroğlu kaç yaşında, nereli?
Türkiye’nin diplomasi alanındaki önemli isimlerinden biri olan Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi. Daha önce Türkiye’nin Nuakşot Büyükelçisi olarak görev yapan Köroğlu’nun hayatı ve kariyer geçmişi merak ediliyor.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi olarak görev yapan Burhan Köroğlu Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atandı. Atama sonrası Burhan Köroğlu'nun hayatı ve kariyeri merak edilirken, Burhan Köroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında gibi sorular da gündeme getirildi.

BURHAN KÖROĞLU KİMDİR?
1962 yılında İstanbul'da doğan Burhan Köroğlu, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde tamamlamış ve ardından Ürdün Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır.

Doktora derecesini Marmara Üniversitesi'nde İslam ve Felsefe alanında almış olan Köroğlu, akademik kariyerine Marmara Üniversitesi'nde başlamıştır.

Burhan Köroğlu ayrıca Middlebury College (ABD), Bahçeşehir Üniversitesi, Ürdün Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi gibi önde gelen eğitim kurumlarında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Akademik çalışmalarında İslam ve felsefesi, Türk-Arap ilişkileri ve siyaset düşüncesi konularına odaklanan Köroğlu, bu alanlarda Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde çok sayıda eser üretmiştir.

Bunun yanı sıra Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi ve İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü gibi kurumlarda yöneticilik yapmıştır.

Evli ve üç çocuk babası olan Köroğlu, İngilizce ve Arapça dillerine olan hakimiyetiyle diplomasi ve akademi arasında köprü kuran önemli bir isim olarak tanınıyor.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER