Çankırı İçin Yoğun Kar Uyarısı Geldi! 2025 Çankırı’ya Kar Yağacak mı, Ne Zaman Yağacak? İşte 18-22 Şubat Arası Çankırı, Ilgaz, Kurşunlu, Çerkeş ve Diğer İlçelerin Hava Durumu…

Meteoroloji’den Çankırı için kar yağışı uyarısı geldi. Çankırılılar hazır olun! Soğuk hava dalgası ve kar geliyor. Çankırı’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Çankırı’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 18-22 Şubat arası Çankırı, Ilgaz, Kurşunlu, Çerkeş ve diğer ilçelerin hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çankırı için yeni hava tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Çankırı'da kar yağışı ve yağmurlu hava etkili olacak. İlçe ilçe hava durumu detayları açıklandı. Çankırı Hava Durumu | Yoğun Kar Geliyor Yeni haftayla birlikte Çankırı, yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. 18-22 Şubat haftasında Çankırı ve ilçelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. 18 Şubat Salı günü şehir merkezinde karla karışık yağmur beklenirken, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artıracak. 18 Şubat Salı günü başlayan kar yağışı, Çankırı son dakika hava durumu verilerine göre 22 Şubat Cumartesi gününe kadar etkili olacak. Çankırı'da Kar Yağışı Olan Yerler Neresi? Çankırı'da 19 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte 22 Şubat Cumartesi günü Çankırı'da gece hava sıcaklığının -16°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşların da soğuk hava şartlarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor. Çankırı İçin 5 Günlük Hava Durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Çankırı için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Çankırı hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7° Yarın için Çankırı hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3° 20 Şubat 2025 Perşembe Çankırı hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0° 21 Şubat 2025 Cuma Çankırı hava durumu Sisli, sıcaklık 0° 22 Şubat 2025 Cumartesi Çankırı hava durumu Sisli, sıcaklık 0° Çankırı İçin 5 Günlük Hava Durumu Kaynak: Haber Merkezi

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