Cemre düşme tarihleri 2025 belli oldu! İlk cemre düştü mü? İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

Cemre düşme tarihleri 2025 yılı için belirlendi. Türk halk takvimine göre cemre düşmesi, kışın sonlarına yaklaşırken doğadaki sıcaklık değişimlerini simgeler. Cemre, “ateş“ veya “sıcaklık“ anlamına gelir ve bu inanca göre her yıl Şubat ayında üç farklı cemre düşer. Her bir cemre, doğanın belirli bir bölgesini ısıtarak mevsimsel değişimlerin habercisi olur. Peki, 2025’te cemre ne zaman düşecek ve hangi bölgelere düşecek? İşte cevabı…

Cemre düşmesi, halk arasında kış mevsiminin sona yaklaştığına ve doğada bazı değişimlerin başladığına dair bir inançtır. Cemre düştüğünde, havanın, suyun ve toprağın ısınmaya başladığı kabul edilir. Peki, 2025 yılı itibariyle cemrelerin düşme tarihleri ne zaman olacak? İşte 2025'te cemrelerin düşme tarihleri ve sıralı olarak hangi günlere denk geldiği… CEMRE NEDİR? Cemre düşmesi halk dilinde doğanın uyanışı ve canlanması anlamına gelmektedir. Bu durum baharın başlangıcı olarak kabul edilir. Yüzyıllardır, özellikle tarımla uğraşan halkın, hava olaylarına göre günlük yaşamlarını planladıkları bir halk takvimidir. Buradaki düşme ifadesi, aslında ısınmayı anlatan bir kavramdır. Sırasıyla havanın, suyun ve toprağın canlanmasını, baharın başlangıcını ifade etmektedir. Arapça kökenli bir kelime olan "cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025 Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor. Baharın müjdecisi olarak bilinen cemrelerin ilki, 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. İkinci cemre ise 26-27 Şubat'ta suyu ısıtacak, son olarak üçüncü cemre 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşerek doğanın uyanışını tamamlayacak. (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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