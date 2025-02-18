GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Cemre düşme tarihleri 2025 belli oldu! İlk cemre düştü mü? İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

- Güncelleme Tarihi:

Cemre düşme tarihleri 2025 belli oldu! İlk cemre düştü mü? İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek?
Cemre düşme tarihleri 2025 yılı için belirlendi. Türk halk takvimine göre cemre düşmesi, kışın sonlarına yaklaşırken doğadaki sıcaklık değişimlerini simgeler. Cemre, “ateş“ veya “sıcaklık“ anlamına gelir ve bu inanca göre her yıl Şubat ayında üç farklı cemre düşer. Her bir cemre, doğanın belirli bir bölgesini ısıtarak mevsimsel değişimlerin habercisi olur. Peki, 2025’te cemre ne zaman düşecek ve hangi bölgelere düşecek? İşte cevabı…

Cemre düşmesi, halk arasında kış mevsiminin sona yaklaştığına ve doğada bazı değişimlerin başladığına dair bir inançtır. Cemre düştüğünde, havanın, suyun ve toprağın ısınmaya başladığı kabul edilir. Peki, 2025 yılı itibariyle cemrelerin düşme tarihleri ne zaman olacak? İşte 2025'te cemrelerin düşme tarihleri ve sıralı olarak hangi günlere denk geldiği…

CEMRE NEDİR?

Cemre düşmesi halk dilinde doğanın uyanışı ve canlanması anlamına gelmektedir. Bu durum baharın başlangıcı olarak kabul edilir. Yüzyıllardır, özellikle tarımla uğraşan halkın, hava olaylarına göre günlük yaşamlarını planladıkları bir halk takvimidir.

Buradaki düşme ifadesi, aslında ısınmayı anlatan bir kavramdır. Sırasıyla havanın, suyun ve toprağın canlanmasını, baharın başlangıcını ifade etmektedir.

Arapça kökenli bir kelime olan "cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir.

Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir.

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor.

Baharın müjdecisi olarak bilinen cemrelerin ilki, 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. İkinci cemre ise 26-27 Şubat'ta suyu ısıtacak, son olarak üçüncü cemre 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşerek doğanın uyanışını tamamlayacak.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #İlk cemre #Cemre #Cemre ne zaman düşecek?

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER