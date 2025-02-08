Cemre ne zaman havaya düşecek? Cemreler havaya, suya, toprağa kaç gün arayla, hangi ayda düşüyor? Cemre Düşme Tarihleri 2025

Şubat ayının gelmesiyle birlikte havaların ısınmasını bekleyen vatandaşlar, cemrelerin ne zaman düşeceğini araştırmaya başladı. 2025 cemre düşüş tarihleri, soğuk havaların etkisini gösterdiği bu dönemde, halk arasında merakla takip ediliyor. Cemreler, halk arasında baharın habercisi olarak kabul edilir ve üç aşamada düşer: havaya, suya ve toprağa. Her biri, kışın soğuk günlerinin ardından havaların ısınmaya başlamasını simgeler.

2025'te Cemre Ne Zaman ve Nereye Düşecek?



Cemrelerin düşme takvimi ve aralığı, halk arasında özellikle kış mevsiminin sonuna doğru yoğun şekilde sorgulanır. Cemrelerin her yıl bir hafta arayla düştüğüne inanılır. Peki, 2025'te cemreler ne zaman düşecek? İşte cevabı ve bu yılki cemre düşüş tarihleri:

Cemre Düşüş Takvimi 2025

İlk cemre, havaya 19-20 Şubat tarihlerinde düşer.

İkinci cemre, suya 26-27 Şubat tarihlerinde düşer.

Üçüncü cemre ise toprağa 5-6 Mart tarihlerinde düşer.

Cemre Nedir ve Ne Anlama Gelir?

Cemre, halk arasında "ateş" veya "kor" anlamına gelir. Şubat ayının sonunda başlayan halk takvimine göre cemreler, sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşer. Cemre düşmesi, sadece hava durumuyla değil, aynı zamanda tarım ve hayvancılıkla ilgilenenler için de anlam taşır.

Özellikle hayvancılar için, soğuk havaların geride kalıp, hayvanların otlaklara dönme zamanının yaklaştığını gösterir. Tarımcılar içinse toprağın işlenmeye başlanacağı dönemin geldiği anlamına gelir. Ayrıca, cemrelerin düşmesi, Nevruz Bayramı'nın da yaklaşmakta olduğunu müjdeler.

Kaynak: Haber Merkezi