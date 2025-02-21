CUMA MESAJLARI 2025 | Ayetli-dualı-resimli ve hadisli Cuma mesajları! Cuma mesajları 2025 ve sözleri… RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2025

İslam dünyasında birlik ve beraberliğin simgesi olan mübarek Cuma günü, Müslümanlar için büyük bir manevi değer taşır. Bu özel günde, müminler saf tutarak namazlarını kılacak ve ibadetlerini yerine getirecekler. Ramazan ayına yaklaşırken, Cuma gününe erişmenin huzurunu yaşayanlar, sevinçlerini sevdikleriyle paylaşmak için anlamlı ve dualarla süslenmiş Cuma mesajlarını tercih ediyor. Sosyal medyada en çok paylaşılan, ayetli, hadisli ve manevi derinliği olan Cuma sözlerini sizler için derledik. İşte, Cuma gününün manevi atmosferini yansıtan en güzel mesajlar…

Milyonlarca Müslüman, bir Cuma gününe daha ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyor. Bu mübarek günde, anlamlı ve özel Cuma mesajları sevdiklerimizle paylaşılarak manevi atmosfer daha da güçleniyor. "Hayırlı Cumalar" temasıyla iletilen bu mesajlar, içten dilekler ve dualarla bu özel günü kutlamanın en güzel yollarından biri oluyor. Siz de sevdiklerinize dualarınızı ve iyi dileklerinizi ileterek bu bereketli günü anlamlandırabilirsiniz. Cuma mesajları! Cuma mesajları 2025 ve sözleri Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar



Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.



Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.



Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar...



Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma'nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah



Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.



Allah'ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.



Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.



Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun.



Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı cumalar dilerim.



Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı Cumalar.



Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumamız mübarek olsun.



Ümmetimin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan değerlidir. (Hadis-i Şerif, Buhari)



Cumamız mübarek dualarimiz ve tebelerimiz kabul olsun



Allah Cumanızı huzur, mutluluk ve sonsuz bereketlerle bereketlesin. Size ve ailenize Cuma'nız Mübarek olsun!



Bu mübarek Cuma gününde Allah üzerimize rahmetini ve mağfiretini yağdırsın ve bizi doğruluk yoluna iletsin. Cuma'nız mübarek olsun!



Cuma gününün önemini hatırlayalım ve Allah'a gönülden dualarımızı sunalım. Bize sağlık, bereket ve mutluluk versin. Cuma'nız Mübarek olsun.

Cuma namazımızı kılmak için bir araya geldiğimizde dünyamızda barış, birlik ve uyum için dua edelim. Herkese Mübarek cuma'lar.



Cuma'nın ışığı kalbinizde parlasın ve hayatınızı neşe, sevgi ve şefkatle doldursun. Mübarek ve güzel bir Cuma geçirin!



Bu mübarek Cuma gününde, Allah sizi ilahi rehberliği, koruması ve bereketiyle bereketlesin. Cuma Mübarek olsun.



Bu Cuma'yı amellerimiz üzerinde düşünmek ve Allah'tan bağışlanma dilemek için kullanalım. Bize rahmetini bahşetsin ve lütfuyla bizleri bereketlesin. Sizin ve ailenizin Cuma'sı Mübarek olsun!



Bu mübarek Cuma gününde Allah'tan sevgisini ve bereketini üzerinize yağmasını diliyorum canım. Güzel ve huzurlu bir Cuma geçirin!



Bu Cuma'yı Allah'la ve birbirimizle ilişkimizi güçlendirmek için kullanalım. Sevgimiz ve inancımız yeşermeye devam etsin. Cuma Mübarek olsun kardeşim



Cuma namazlarımızı kılarken sevginiz ve desteğiniz için minnettarım canım. Allah bizlere bir ömür boyu mutluluk ve beraberlik nasip etsin. Mübarek cumalar dostum.



Kardeşim, bu kutsal Cuma gününde, Allah size başarı, huzur ve refah versin.



Bu Cuma'yı Allah'ın bize bahşettiği nimetlerin bir hatırlatıcısı olarak kutlayalım. Hayatımda olduğun için çok mutluyum, sevgili eşim. Cumamız Mübarek olsun. Cuma bereketiyle sevgimizi mübarek kıl, Allah bize tüm zorlukları birlikte aşabilme gücü versin.



Mübarek Cuma'lar. Bu fırsatı Allah'a olan inancımızı tazelemek ve O'nun rehberliğini ve merhametini aramak için değerlendirelim.



Bu Cuma hepimiz için mağfiret ve bereket günü olsun. Allah'ın rahmetini dileyelim ve daha iyi Müslümanlar olmaya çalışalım.



Bugün sizi Allah'a yaklaştırsın ve kalbinizi O'nun sevgisi ve bereketiyle doldursun.



Bu mübarek Cuma hürmetine milletimizi terör hastalığından muhafaza eyle Allah'ım! CUMA'MIZ mübarek olsun…

Her yeni gün Allah'ın bizlere bahşettiği cennetten bir armağandır. Her şey kesin tövbeye bağlıdır. CUMA'NIZ mübarek olsun…



Ey Rabbimiz! Günlerimizi geleceğimize hazırla, ömrümüzü bereketli ve bağışlayıcı kıl! Hayırlı, bereketli, sevgi dolu Cumalar…



Tüm kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifalı cuma mesajları versin; Bu güzel günün gülümsemelerle bitmesini diliyorum…



Yükü sevgi, özü saygı, gücü huzur, süsü hoşgörü olan, mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan Cuma'nızı tebrik ederim...



Yaptığınız her dua dertlerinize derman olsun, sağlığınıza şifa versin, gözlerinize ışık, kalbinize huzur, ailenize ve sevdiklerinize huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.



Kabul olsun, dualarımızı ve tövbelerimizi kabul etsin, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun, sağlığımız daim, kazancımız bereketli olsun. Hayırlı Cumalar dilerim.



Ey gecenin sahibi… Kudretinle geceyi gündüzle örttüğün gibi, hatalarımızı ve günahlarımızı da rahmetinle ört… Hayırlı Cumalar!



Cuma Mübarek olsun! Daha iyi Müslümanlar olmaya çalışalım ve günlük yaşamlarımızda İslam'ın öğretilerini takip edelim.



Cuma Mübarek! Hayatımızın her alanında dualarımızı sunalım ve Allah'ın merhametini ve rehberliğini isteyelim.



Bu mübarek Cuma gününde Allah'ın bizlere bahşettiği sayısız nimetleri hatırlayalım ve O'na şükranlarımızı sunalım.



Cuma sadece bir gün değildir; Allah'ın özel bir lütfudur. Bu günü en iyi şekilde değerlendirelim ve O'nun rehberliğini ve bereketini isteyelim.



Cuma bereket günüdür, mağfiret günüdür ve yeni başlangıçların günüdür. Bu günü en iyi şekilde değerlendirelim ve Allah'ın merhametini ve rehberliğini isteyelim. Cuma Mübarek olsun!



Bütün kapıların anahtarları kendinde olan Allah'ım. Hakkımızdaki en iyi kapıyı aç. Hayırlı Cumalar dilerim.



Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar



Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.



Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.



Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar...



Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma'nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah



Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.



Allah'ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.



Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.



Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.



Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun.



Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı cumalar dilerim.



Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı Cumalar.



Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumamız mübarek olsun.



Ümmetimin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan değerlidir. (Hadis-i Şerif, Buhari)



Cumamız mübarek dualarimiz ve tebelerimiz kabul olsun



Allah Cumanızı huzur, mutluluk ve sonsuz bereketlerle bereketlesin. Size ve ailenize Cuma'nız Mübarek olsun!



Bu mübarek Cuma gününde Allah üzerimize rahmetini ve mağfiretini yağdırsın ve bizi doğruluk yoluna iletsin. Cuma'nız mübarek olsun!



Cuma gününün önemini hatırlayalım ve Allah'a gönülden dualarımızı sunalım. Bize sağlık, bereket ve mutluluk versin. Cuma'nız Mübarek olsun.



Ey Rabbim… Sen'den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah…



”Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra, kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan Sensin.” Al-i İmran Suresi -8-



Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!



Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz(Cuma suresi 9-10)



Hayırlı Cumalar! Bugün, sevgi ve kardeşlik duygularının daha da güçlendiği bir gün olsun. Rabbim, dualarınızı kabul etsin.



Cumanız mübarek olsun! Güzellikler kalbinizi aydınlatsın, sevdiklerinizle birlikte huzur içinde bir gün geçirmenizi dilerim.



Cuma'nın bereketi üzerinizden eksik olmasın! Rabbim, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur versin.



Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.



– ‘Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.



Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…



Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar



Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.



"Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Cum'a Suresi 9. Ayet. Hayırlı cumalar”



Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar... RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2025 RESİMLERİ İNDİRMEK İÇİN ÜZERİNE BASILI TUTUN VE RESMİ İNDİRE TIKLAYIN... Kaynak: Haber Merkezi

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