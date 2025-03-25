Diyanet takvimi ile belli oldu! Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında, hangi gün? Kadir gecesi önemi

Kadir Gecesi’nin bu yıl hangi güne denk geldiği, İslam alemi için önemli bir konu haline geldi. Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, 2025 yılında Kadir Gecesi, 27. gecede idrak edilecek. Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı mübarek bir gece olarak kabul edilir ve bu gece dua ve tövbelerin kabul olduğu, sema kapılarının açıldığı kutlu bir zaman dilimi olarak bilinir. Bu mübarek gecede, tüm İslam dünyasında Kur’an okuma, namaz kılma ve dualarla ibadetler gerçekleştirilecek. İşte, Kadir Gecesi’nin önemi ve 2025 tarihine dair detaylar...

Kadir Gecesi bu sene hangi güne denk geliyor sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kadir Gecesi tarihi 2025, Ramazan ayının son günlerine yaklaşılmasıyla beraber, İslam aleminde manevi huzur ve heyecanla beklenmeye başlandı. Mübarek Ramazan-ı Şerifin 27'nci gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi bu sene de Kur'an okumaları, namaz ibadetleri ve dualar ile 81 ilde ihya edilecek. Kur'an-ı Kerîm'in inmeye başladığı bir gece olması hasebiyle mübarek Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.

Ramazan-ı Şerif bu sene 1 Mart 2025 tarihinde başlarken, Kadir Gecesi ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar, yarın kandil mi, ne kandili? Kadir Gecesi ne zaman? sorularına yanıt arıyor. Peki, Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında? İşte, Diyanet takvimi ile 2025 Kadir Gecesi tarihi ve önemi hakkında ayrıntılı bilgiler.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, camilerde ibadetler ve dualar ile idrak edilecek. Ramazan ayı devam ederken Kadir Gecesi 2025 tarihi de yaklaşmaya başladı. İnsan için yenilenme ve diriliş vesilesi olan ramazan ayında saklı bulunan Kadir Gecesi, Diyanet takvimine göre 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek. Peki, Kadir Gecesi önemi ve anlamı nedir? Kadir Gecesi ne zaman? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

KADİR GECESİ 2025 NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Ramazan ayı, 1 Mart 2025 tarihinde başlayarak 29 gün sürecek. Bu yıl Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesinde, 26 Mart 2025 Çarşamba günü kutlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılına ait dini günler takvimine göre, mübarek Kadir Gecesi, tüm İslam dünyasında ibadetlerle idrak edilecek.

KADRİNİ KUR'AN'DAN ALAN GECE: KADİR GECESİ

Kadir Gecesi; rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma mevsimi olan on bir ayın sultanı ramazan ayının kalbi mesabesindedir. Yüce Allah (c.c.), Kadir Gecesi'nde Kur'an'ı Hz. Peygamber'e indirerek, melekleri yeryüzüne göndererek ve o geceyi, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan hayırlı kılarak ona müstesna bir değer vermiştir.

Kadir Gecesi nedir?

Kadir kelimesi sözlükte, "güç, şeref, hüküm, kıymet” anlamlarına gelmektedir. Kadir Gecesi terkibi ise dinî literatürde "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece” manasında kullanılmaktadır.

Zaman ve mekânlar, kendilerinde vuku bulan önemli hadiselerle değer kazanırlar. Kadir Gecesi'nin kıymeti ise Kur'an'dan gelmektedir. Çünkü Yüce Allah'ın insanlara son hitabı ve evrensel mesajı olan Kur'an bu gecede indirilmeye başlanmıştır. Bu gece; kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, taştan, tahtadan ve helvadan yapılmış putların ilah kabul edildiği, zulümatın kol gezdiği ve cahiliye karanlığının çöktüğü diyarların İslam nuruyla tanışmaya, Kur'an'la aydınlanmaya ve Hz. Muhammed'in (s.a.s.) risaletiyle şereflenmeye başladığı gecedir.

İnsan için yenilenme ve diriliş vesilesi olan ramazan ayında saklı bulunan Kadir Gecesi, insanlığın sonsuz saadetine vesile olacak fırsatlarla gelmektedir. Yüce Allah, Kur'an'da Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı olduğunu bildirmektedir. (Kadr, 97/3.) Peygamber Efendimiz de, "…Bu ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin hayrından mahrum kalan, bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir.” (Nesâî, Sıyâm, 5.) buyurarak Kadir Gecesi'nin önemine vurgu yapmaktadır.

Bin ay yaklaşık seksen yıl, seksen yıl ise bir ömürdür. Bunun için Kadir Gecesi'nde yapılan ibadet ve taatler seksen yıllık bir ömür boyunca yapılanlara bedeldir. Her ne kadar bazı âlimlere göre bu ifadeler kesretten kinaye olsa da, bir yönüyle Allah'ın rahmetinin ve lütfunun da bir tecellisi, müminler için geri çevrilmeyecek bir kapı niteliğindedir. Bir hadis-i şerifte geçmiş ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanmalarına karşılık Müslümanlara da Kadir Gecesi'nin verildiği belirtilmiştir. (Malik, İ'tikaf, 6. Ayrıca geniş bilgi için bkz. Mustafa Uzun, "Kadir Gecesi”, DİA, XXIV, 124-125.) Bu hususiyet başka hiçbir geceye verilmemiştir. Öte yandan Kur'an'da dile getirilen ilahi müjdeler, başta Hz. Cebrail olmak üzere meleklerin fecre kadar yeryüzünde dualara, zikirlere ve tilavetlere ortak olmalarıyla taçlandırılmaktadır.

KADİR GECESİNİN ANLAM VE ÖNEMİ

Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Nitekim bu konuda, aynı adı taşıyan sûrede şöyle buyurulur:

"Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ııe olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (a.s.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Kadir Gecesi, ramazanın hangi gecesidir?

Kadir Gecesi'nin ramazan ayı içerisinde bir gece olduğu kesindir (Bakara, 2/185.), ancak tam olarak ramazanın hangi gecesine rastladığı Kur'an'da bildirilmemektedir. Bununla birlikte çeşitli hadis-i şeriflerde ramazanın son on gecesinde, (Buhârî, Leyletü'l-kadr, 5.) son on gününün tekli gecelerinde, (Müslim, Sıyam, 207.) son yedi gecesinde, (Müslim, Sıyam, 205-206.) 21 (Buhârî, Leyletü'l-kadr, 1.) veya 27. gecelerinde (Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 179-180.) aranması gerektiği ifade edilmiştir.

Ramazan'ın 27. gecesinin Kadir Gecesi olduğu yönünde sahabenin ifadeleri kaynaklarımızda mevcuttur. Bu bağlamda Tabiinden Zirr b. Hubeyş şöyle demektedir: "Ubey b. Ka'b'a (r.a.); İbn Mes'ud'un (r.a.), ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesi'ne tesadüf edebilir.' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, Kadir Gecesi ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Rasulüllah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da ramazanın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır.” (Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 179.) Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivayette de Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir Gecesi'ni aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426.) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Tarih boyunca da İslam toplumlarında ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak rağbet görmüş ve çeşitli programlarla ihya edilmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi