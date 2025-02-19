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EMLAK KONUT BAŞVURUSU! Emlak Konut Kampanya 2025 Başvurusu Nasıl Yapılır? Emlak Konut Kampanya Başvuru Şartları Neler? Orta Gelirliye Konut Projesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Fatih Bayram
İnternet Editörü
EMLAK KONUT BAŞVURUSU! Emlak Konut Kampanya 2025 Başvurusu Nasıl Yapılır? Emlak Konut Kampanya Başvuru Şartları Neler? Orta Gelirliye Konut Projesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emlak Konut GYO tarafından duyurulan Emlak Konut Sosyal Konut Projesi 2025 başvuruları başladı. Orta gelirliye konut projesi kapsamında, İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'de yer alan projeler için Emlak Konut başvuru e-devlet üzerinden veya satış ofislerinden gerçekleştirilebiliyor. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Emlak Konut kampanyası kapsamında uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilecekler.

Emlak Konut Kampanya 2025 Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yeni konut kampanyası kapsamında başvurular Emlak Konut başvuru ekranı üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar, iki farklı yöntemle başvuru yapabilecek:

  1. Emlak Konut satış ofisleri üzerinden bizzat başvuru yaparak detaylı bilgi alabilir ve projeleri inceleyebilirler.

  2. Emlak Konut başvuru e-devlet üzerinden online başvuru yaparak kampanyaya katılım sağlayabilirler.

Başvuru işlemleri sırasında, gerekli belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekiyor. Emlak Konut GYO tarafından yapılan açıklamaya göre, başvurular 19 Şubat 2025 tarihinde başlamış olup, 23 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek.

Emlak Konut Kampanya Başvuru Şartları Neler?

Emlak Konut projeleri kapsamında sunulan konutlar için belirlenen başvuru şartları şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

  • Daha önce TOKİ veya başka bir devlet destekli konut kampanyasından faydalanmamış olmak.

  • Gelir seviyesinin orta gelir grubu kriterlerine uygun olması.

  • Konut sahibi olunacak şehirde ikamet ediyor olmak.

Başvuru sahipleri, belirlenen kriterlere uydukları takdirde kampanyaya katılım sağlayabilecekler.

Emlak Konut Kampanyası ile Uygun Konut Kredisi Seçenekleri

Emlak Konut kampanyası İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde konut sahibi olmayı kolaylaştıran ödeme planları sunuyor. Başvuru sahipleri, üç farklı modelde ödeme planından faydalanabilecek:

  1. Peşinatsız azalan taksit modeli: İlk yıllarda düşük taksitlerle başlayıp zamanla artan ödeme planı sunuluyor.

  2. İlk 12 ay ödemesiz model: İlk yıl taksit ödemeden ev sahibi olunabiliyor.

  3. Leasing destekli finansman: Emlak Katılım Bankası aracılığıyla uzun vadeli ve düşük faizli konut kredisi imkânı sunuluyor.

Bu modellerden herhangi birini tercih eden vatandaşlar, kendi bütçelerine uygun ödeme planı oluşturabiliyor.

Emlak Konut Kampanyası ile Ev Sahibi Olma Fırsatı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan kampanya ile sosyal konut projesi 2025 yılında hayata geçiriliyor. TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle gerçekleştirilen bu kampanya, orta gelirliye konut projesi kapsamında büyük ilgi görüyor.

Örneğin, Emlak Konut kampanya İstanbul projelerinde, 6 milyon TL değerinde bir ev için 60 ay vadeli ödeme planı oluşturulabiliyor. Aylık taksitler 61 bin 698 TL'den başlıyor ve uygun faiz oranlarıyla ödeme seçenekleri sunuluyor.

Son Başvuru Tarihi Yaklaşıyor!

Emlak Konut kampanyası başvurusu yapmak isteyen vatandaşların, 23 Mart 2025 tarihine kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Konut kampanyası fırsatından yararlanmak için Emlak Konut başvuru ekranı üzerinden veya yetkili satış ofislerinden başvuru yapılabiliyor.

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