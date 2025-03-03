Erzincan İftar Vakti Ne Zaman? Erzincan Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak? 3 Mart 2025 Erzincan İftar Vakti

3 Mart 2025 tarihinde Erzincan’da iftar saati 18:23’tür. Bu saatte, akşam ezanı ile birlikte oruçlar açılacak ve akşam namazı kılınacaktır. Oruç tutanlar için bu vakit, günün en beklenen anıdır.

Erzincan İftar Vakti Ne Zaman? 3 Mart 2025 tarihinde Erzincan'da iftar saati 18:23'tür. Bu vakit, oruç tutanlar için sabırla beklenen anıdır. Akşam ezanı ile birlikte oruçlar açılacak ve akşam namazı kılınacaktır. Erzincan'da Ramazan ayında her gün oruç açma vakti, akşam ezanı ile tam olarak örtüşmektedir. Erzincan Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak? 3 Mart 2025 tarihinde Erzincan'da akşam ezanı saati 18:23'tür. Akşam ezanı okunur okunmaz oruçlar açılacak ve akşam namazı kılınacaktır. Erzincan'daki iftar vakti, akşam ezanıyla eş zamanlıdır. 3 Mart 2025 Erzincan İftar Vakti 3 Mart 2025'te Erzincan'da iftar saati 18:23'tür. Oruç tutanlar, bu saatte akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak ve akşam namazını kılacaklardır. Bu saat, Erzincan'da oruç tutanlar için önemli bir andır, çünkü iftar vakti ve akşam ezanı saati tam olarak 18:23'tedir. Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!