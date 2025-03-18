Esra Ronabar Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Esra Ronabar’ın Eşi Kim, Evli Mi?

Esra Ronabar, Türk televizyon ve tiyatro dünyasının başarılı isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. NOW TV’de yayınlanan “Kızıl Goncalar“ dizisinde Psikolog Özge karakterini canlandırmaya başlayan oyuncu, güçlü performansıyla izleyicilerin beğenisini topluyor. Kariyerinde birçok önemli projede yer alan Ronabar, oyunculuk yeteneğiyle adından sıkça söz ettiriyor.

Türk televizyon ve tiyatro dünyasının başarılı oyuncularından Esra Ronabar, NOW TV'de yayınlanan "Kızıl Goncalar" dizisinde Psikolog Özge karakterini canlandırmaya başladı. Kariyerinde pek çok önemli projede yer almış olan Ronabar, güçlü oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor ve yeni rolüyle izleyicileri etkileyen bir başarıya imza atıyor.

Esra Ronabar Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Esra Ronabar, 19 Temmuz 1978 tarihinde İzmir'de doğdu. Şu anda 46 yaşında olan oyuncu, eğitim hayatına Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü'nde başladı ancak tiyatroya olan ilgisi doğrultusunda Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne geçiş yaptı ve burada eğitimini tamamladı. Üniversite yıllarında Altan Erkekli, Rutkay Aziz ve Metin Balay gibi önemli tiyatro sanatçılarıyla çalışma fırsatı bulan Ronabar, kariyerine Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başladı ve kısa süre içinde televizyon dünyasına adım attı.

Esra Ronabar'ın Eşi Kimdir, Evli Mi?

Esra Ronabar, 7 Temmuz 2006'da oyuncu Barış Falay ile evlendi. Çiftin 2009 doğumlu Mavi Rüzgar adında bir oğulları bulunuyor. Esra Ronabar ve Barış Falay, Türk televizyon dünyasında uzun süredir mutlu bir evlilik sürdüren ve sevilen çiftlerden biri olarak tanınıyor.

Esra Ronabar'ın Rol Aldığı Diziler ve Filmler Hangileri?

Kariyerine tiyatro ile adım atan Esra Ronabar, televizyon dizileri ve sinema filmlerindeki başarılarıyla da tanınıyor. İşte oyuncunun yer aldığı bazı önemli yapımlar:

Televizyon Dizileri:

Kader Ayırsa Bile (2002)

Bir İstanbul Masalı (2003)

A.G.A (2003)

Son Osmanlı (2005)

Beyaz Gelincik (2005-2007)

Küstüm Çiçeği (2010)

Uçurum (2012)

Sana Bir Sır Vereceğim (2013-2014)

Tatlı Küçük Yalancılar (2015)

Cennet'in Gözyaşları (2017-2018)

Kırmızı Oda (2021)

Benim Hayatım (2021)

Kızıl Goncalar (2025)

Sinema Filmleri:

Görünmeyen (2011)

Beyaz Uykusuz (2017)

Esra Ronabar Kızıl Goncalar'da Hangi Karakteri Canlandırıyor?

Esra Ronabar, "Kızıl Goncalar" dizisinde Psikolog Özge karakterine hayat veriyor. Bu karakter, dizinin olay örgüsünde önemli bir yer tutacak gibi görünüyor. Ronabar, daha önce de psikolojik derinliği olan karakterleri başarıyla canlandırmıştı, bu dizide de güçlü bir kadın figürü olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Esra Ronabar Hakkında Özet Bilgiler

Doğum Tarihi: 19 Temmuz 1978

19 Temmuz 1978 Yaşı: 46

46 Memleketi: İzmir

İzmir Eşi: Barış Falay

Barış Falay Mesleği: Oyuncu

Oyuncu Çocuğu: Mavi Rüzgar (2009 doğumlu)

Mavi Rüzgar (2009 doğumlu) Yer Aldığı Son Proje: Kızıl Goncalar (2025)

Kaynak: Haber Merkezi