Geçen ay “en sıcak ocak’’ olarak kayıtlara geçti

AB’nin Copernicus uydu izleme sistemi, geçen ayın en sıcak ocak olduğunu bildirdi.
Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, geçen ayın en sıcak ocak olduğunu duyurdu. Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre, geçen ay ortalama sıcaklık 13,23 derece ölçüldü. Bu, 1850-1900 yıllarını kapsayan sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,75 derece üstüne karşılık geldi.
'Ocak 2025' için Avrupa karasal ortalama sıcaklığı 1,80 derece ölçüldü. Bu, geçen ayın Avrupa kayıtlarındaki en sıcak ocak ayının yaşandığı 2020'den sonraki ‘en sıcak ikinci ocak' olduğunu gösterdi.
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