Gümüşhane’de 4 Mart okullar tatil mi? Valilik Açıklama Yaptı Mı? 4 Mart 2025 Salı Günü Kar Tatili Var Mı, Yok Mu?
Gümüşhane, kar yağışının sık görüldüğü illerden biri olarak, soğuk havanın etkisini hissettiriyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 4 Mart 2025 Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor. İşte detaylar...
Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerinde Gümüşhane'de kar yağışı beklentisi yer alıyordu. Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının ardından okulların tatil edilmesine ilişkin resmi açıklama yapıldı. İşte Gümüşhane'de okulların tatil olması ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları...
GÜMÜŞHANE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 4 MART
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarın (4 Mart) ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten resmi/özel tüm eğitim-öğretim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine 4 Mart 2024 Salı günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
GÜMÜŞHANE'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Gümüşhane'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor. Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı 2 bin 200 rakımlı Gümüşhane - Erzincan il sınırındaki Pöske Dağı'nda ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
#Gümüşhane’de okullar tatil mi?#Gümüşhane’de 4 Mart okullar tatil mi?
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