Hamileyken Oruç Tutulur Mu? Hamilelikte Oruç Tutmayan Fitre Verir Mi?

Ramazan ayı geldi ve oruç tutma soruları yeniden gündeme geldi. Hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlar için oruç tutmak, sağlık endişeleri nedeniyle bazen zorlayıcı olabiliyor. Peki, hamileyken oruç tutulur mu? Hamilelikte oruç tutmayanlar fitre vermek zorunda mı? Diyanet’in bu konuda yaptığı açıklamalarla merak edilen soruları cevaplıyoruz.

On bir ayın sultanı Ramazan ayı yeniden geldi. Bu yıl, Müslümanlar 29 gün boyunca oruç tutacak. Ancak sağlık durumu oruç tutmaya elverişli olmayan Müslümanlar, oruç tutamadıkları için fidye ödeyecekler. Fidye miktarı, sadaka-i fıtır miktarıyla eşdeğerdir ve bir fakiri bir gün boyunca doyurmaya denk gelir. Peki, hamileyken oruç tutulabilir mi? Hamilelikte oruç tutmayan kişi fitre vermek zorunda mıdır? İşte Diyanet'in bu konuda yaptığı açıklamalar...

Hamileyken Oruç Tutulur Mu?

Ramazan ayında oruç tutmamak için geçerli nedenlerden biri de gebelik ve emzirme dönemidir. Gebe ya da emzikli kadınlar, hem kendilerinin hem de çocuklarının sağlığını riske atmamak için oruç tutmayabilirler. Bu durum, hastalık gibi bir mazeret olarak kabul edilir ve bu konuda hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 52 [2274], 62 [2315]; İbn Mâce, Sıyâm, 12 [1667]).

Eğer gebe kadın, oruç tutabilecek durumdaysa ve bu durum çocuğuna zarar vermeyecekse, oruç tutmasında sakınca yoktur. Ancak, her durumda uzman bir hekime danışılması uygun olacaktır.

Hamilelik ya da emzirme gibi geçerli sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları oruçları ilerleyen bir dönemde kaza edebilirler (Merğinânî, el-Hidâye, 1/124).

Hamilelikte Oruç Tutmayan Fitre Verir Mi?

Emzirme ya da hamilelik sebebiyle oruç tutamayan anneler, hem kaza etmek hem de fidye vermek zorundadırlar. Ancak, bu durum yalnızca annelerin sağlıklarıyla ilgili endişe duyduklarında geçerlidir. Eğer yalnızca kendileri için endişeleniyorlar ve çocukları hakkında bir risk yoksa, yalnızca oruçlarını kaza etmeleri yeterlidir.

Kaynak: Haber Merkezi