GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Hiç Kimse Tahmin Edemezdi! Meğer Süt ve Yumurtadan 4 Kat Daha Fazla Protein İçeriyor: Kemikleri Adeta Çelik Gibi Güçlendiriyor

Hiç Kimse Tahmin Edemezdi! Meğer Süt ve Yumurtadan 4 Kat Daha Fazla Protein İçeriyor: Kemikleri Adeta Çelik Gibi Güçlendiriyor
Sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri olan kalsiyum, vücutta birçok hayati işlevi yerine getiriyor. Genellikle süt ve süt ürünleriyle özdeşleşmiş olan bu önemli mineralin, aslında çok daha güçlü bir kaynağı olduğu ortaya çıktı. Kimi zaman göz ardı edilen susam, kalsiyum bakımından adeta bir hazine niteliğinde.

Boyutunun küçük olmasına rağmen, besin değeri açısından oldukça zengin olan susam, içerdiği yüksek kalsiyum oranıyla dikkat çekiyor. 100 gram susamda yaklaşık 975 mg kalsiyum bulunurken, aynı miktarda süt yalnızca 125 mg, fermente peynirlerde ise ortalama 100 mg kalsiyum yer alıyor. Bu oranlar, susamı kalsiyum açısından en zengin gıdalardan biri haline getiriyor.

Vücutta Hayati Görev Üstleniyor

Kalsiyum, yalnızca kemik ve diş sağlığı için değil, aynı zamanda kas fonksiyonları, sinir sistemi düzeni ve kanın pıhtılaşması gibi birçok önemli süreçte de görev alıyor. Kalsiyum eksikliği; kemik erimesi, diş sorunları, kas krampları ve sinirsel bozukluklara yol açabiliyor.

Susamın Besin Değeri Neden Önemli?

Sadece kalsiyum değil, susam aynı zamanda pek çok faydalı bileşeni de içinde barındırıyor:

  • Magnezyum ve fosfor: Kalsiyumun emilimini kolaylaştırarak kemik ve kasları destekler.
  • Antioksidanlar: Serbest radikalleri etkisiz hale getiren sesamin ve sesamolin gibi maddeler sayesinde yaşlanma sürecini yavaşlatır.
  • Doymamış yağ asitleri: Kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratarak kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

Susamın Sağlığa Katkıları Neler?

  • Kemikleri ve dişleri güçlendirir.
  • Kalp ve damar sağlığını korur.
  • Sindirimi destekler, kabızlığı önler.
  • Oksidatif strese karşı koruma sağlar.
  • Saç ve cilt sağlığını destekler, parlaklık ve canlılık kazandırır.

Susam Nasıl Tüketilmeli?

Vücudun susamdaki kalsiyumu daha iyi emebilmesi için, tohumların tüketilmeden önce ıslatılması ya da hafifçe kavrulması öneriliyor. Bu basit yöntemler, susamın faydalarından maksimum düzeyde yararlanmayı sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER