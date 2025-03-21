Hiç Kimse Tahmin Edemezdi! Meğer Süt ve Yumurtadan 4 Kat Daha Fazla Protein İçeriyor: Kemikleri Adeta Çelik Gibi Güçlendiriyor

Sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri olan kalsiyum, vücutta birçok hayati işlevi yerine getiriyor. Genellikle süt ve süt ürünleriyle özdeşleşmiş olan bu önemli mineralin, aslında çok daha güçlü bir kaynağı olduğu ortaya çıktı. Kimi zaman göz ardı edilen susam, kalsiyum bakımından adeta bir hazine niteliğinde.

Boyutunun küçük olmasına rağmen, besin değeri açısından oldukça zengin olan susam, içerdiği yüksek kalsiyum oranıyla dikkat çekiyor. 100 gram susamda yaklaşık 975 mg kalsiyum bulunurken, aynı miktarda süt yalnızca 125 mg, fermente peynirlerde ise ortalama 100 mg kalsiyum yer alıyor. Bu oranlar, susamı kalsiyum açısından en zengin gıdalardan biri haline getiriyor.

Vücutta Hayati Görev Üstleniyor

Kalsiyum, yalnızca kemik ve diş sağlığı için değil, aynı zamanda kas fonksiyonları, sinir sistemi düzeni ve kanın pıhtılaşması gibi birçok önemli süreçte de görev alıyor. Kalsiyum eksikliği; kemik erimesi, diş sorunları, kas krampları ve sinirsel bozukluklara yol açabiliyor.

Susamın Besin Değeri Neden Önemli?

Sadece kalsiyum değil, susam aynı zamanda pek çok faydalı bileşeni de içinde barındırıyor:

Magnezyum ve fosfor: Kalsiyumun emilimini kolaylaştırarak kemik ve kasları destekler.

Kalsiyumun emilimini kolaylaştırarak kemik ve kasları destekler. Antioksidanlar: Serbest radikalleri etkisiz hale getiren sesamin ve sesamolin gibi maddeler sayesinde yaşlanma sürecini yavaşlatır.

Serbest radikalleri etkisiz hale getiren sesamin ve sesamolin gibi maddeler sayesinde yaşlanma sürecini yavaşlatır. Doymamış yağ asitleri: Kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratarak kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

Susamın Sağlığa Katkıları Neler?

Kemikleri ve dişleri güçlendirir.

Kalp ve damar sağlığını korur.

Sindirimi destekler, kabızlığı önler.

Oksidatif strese karşı koruma sağlar.

Saç ve cilt sağlığını destekler, parlaklık ve canlılık kazandırır.

Susam Nasıl Tüketilmeli?

Vücudun susamdaki kalsiyumu daha iyi emebilmesi için, tohumların tüketilmeden önce ıslatılması ya da hafifçe kavrulması öneriliyor. Bu basit yöntemler, susamın faydalarından maksimum düzeyde yararlanmayı sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi