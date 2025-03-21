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İatanbul’da Hangi Yollar Trafiğe Kapalı? Vatan Caddesi Ne Zaman Açılacak? 20, 21, 22, 23 Mart 2025

İatanbul’da Hangi Yollar Trafiğe Kapalı? Vatan Caddesi Ne Zaman Açılacak? 20, 21, 22, 23 Mart 2025
İstanbul’da 19-23 Mart 2025 tarihleri arasında uygulanacak olan 4 günlük gösteri yasağı kapsamında, birçok cadde ve metro istasyonu geçici olarak kapatıldı. İstanbul Valiliği’nin aldığı bu kararın ardından, özellikle Vatan Caddesi ve çevresindeki yolların durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

 

Kamu düzenini korumak ve olası provokatif eylemleri önlemek amacıyla alınan karar doğrultusunda, Vatan Caddesi başta olmak üzere birçok yol trafiğe kapatıldı. Ayrıca bazı metro istasyonlarında da seferler durduruldu. Gözler şimdi yollar ve seferlerin ne zaman normale döneceğine çevrildi.

İstanbul'da Hangi Yollar Kapalı, Metro Seferleri Nasıl?

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla, 19-23 Mart 2025 tarihleri arasında kent genelinde gösteri, toplantı ve basın açıklamaları yasaklandı. Bu karar doğrultusunda birçok yol ve metro istasyonu geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Vatan Caddesi Ne Zaman Açılacak?

Gösteri yasağı kapsamında, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) araç trafiğine kapatıldı. Vatan Caddesi'ne çıkan tüm yan yollar da ulaşıma kapatılırken, caddenin ne zaman açılacağıyla ilgili henüz ikinci bir açıklama yapılmadı.

19-23 Mart Tarihleri Arasında Trafiğe Kapatılan Yollar

  • Adnan Menderes Bulvarı ve bu caddeye çıkan tüm yollar
  • Adnan Menderes Bulvarı yan yollar (Akdeniz Caddesi – Oğuzhan Caddesi kavşağı ile Kale Boyu – Sulukule Caddesi kavşağı arası)
  • Akşemsettin, Kocasinan, Mütercim Asım, Oğuzhan, Akdeniz Caddeleri ve bağlı sokaklar
  • Şair Cem, Safran, Sarı Nasuh, Hüsrev Paşa, Korkut Ata, Neyzen İhsan, Keçeci Meydanı gibi birçok sokak

Alternatif Güzergahlar

Ulaşım için sürücülere şu yolları kullanmaları tavsiye ediliyor:

  • Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi)
  • Atatürk Bulvarı
  • Fevzi Paşa Caddesi
  • D-100 Karayolu

Metro Seferlerine Düzenleme

Valiliğin kararı doğrultusunda şu istasyonlar kapatıldı:

  • M1A ve M1B Hattı: Emniyet-Fatih İstasyonu
  • M2 Hattı: Taksim İstasyonu
    Bu istasyonlar 19 Mart saat 06.00'dan itibaren tüm giriş ve çıkışlara kapatıldı, trenler durmadan seferlerine devam ediyor.

İstanbul'da alınan bu tedbirler, kamu düzeninin korunması ve olası provokatif eylemlerin önlenmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu kapsamında uygulanıyor. Yeni gelişmeler oldukça Valilik açıklamaları takip edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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