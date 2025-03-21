İlkbahar Ekinoksu nedir, Ekinoks ne demek ? | 21 Mart’ta neler olur, İlkbahar Ekinoksu bugün mü? İşte 21 Mart İlkbahar Ekinoksu özellikleri ve dünyada yaşananlar...

21 Mart İlkbahar Ekinoksu doğa takviminde önemli bir dönüm noktasını simgeliyor. Takvimlerin 21 Mart’ı gösterdiği bu tarihte; ekinoks özellikleri ve dünyada neler yaşandığı merak konusu oldu. Güneş ışınlarının Ekvator’a dik olarak geldiği bu özel günde, gece ve gündüz süreleri eşitlenirken, astronomik olay, Kuzey Yarımküre’de ilkbaharın resmen başladığını müjdeliyor. Ekinoks gündüz ile gecenin eşit olması anlamına geliyor. Bu doğa olayı 21 Mart ve 23 Eylül’de gerçekleşiyor. Peki, İlkbahar Ekinoksu nedir? 21 Mart’ta neler olur, bugün Ekinoks mu? İşte, 21 Mart İlkbahar Ekinoksu özellikleri ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

Havaların ısınması anlamına da gelen 21 Mart İlkbahar Ekinoksu günün öne çıkan konularından oldu. İlkbahar Ekinoksu, sadece mevsimsel bir geçişi değil; aynı zamanda doğanın uyanışını, tarım döneminin başlangıcını ve birçok kültürde yenilenme, canlanma temalarını simgeliyor. Güneş'in gökyüzündeki hareketinin dengeye geldiği bu özel gün, tarih boyunca birçok medeniyet tarafından kutlanmış ve takvimlerde önemli bir yer edinmiştir. 21 Mart'tan itibaren günler uzamaya, hava sıcaklıkları artmaya başlarken; doğa da yeşermeye, çiçekler açmaya başlıyor. İlkbahar Ekinoksu, hem gökyüzü meraklıları hem de doğa tutkunları için heyecan verici bir dönem anlamına geliyor. İşte, 21 Mart İlkbahar Ekinoksu ile ilgili ayrıntılar.

EKİNOKS NEDİR, NE DEMEK?

Ekinoks gündüz ile gecenin eşit olması anlamına geliyor. Bu doğa olayı 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşiyor. Kuzey Yarıkürede olan ve yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoks'u - 23 Eylül Sonbahar Ekinoks'udur. Güney Yarıkürede olan ve yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoks'u - 23 Eylül İlkbahar Ekinoks'udur.

21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur.

Güney Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.

21 MART EKİNOKSU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

21 Mart'ta gerçekleşen ilkbahar ekinoksu, gökyüzünde yılın en özel anlarından biridir. Bu tarihte, Güneş ışınları Ekvator'a dik açıyla gelir ve bu sayede gece ve gündüz süreleri dünyanın her yerinde neredeyse eşit olur. Gece ve gündüz süreleri eşitlenir. Kuzey Yarımküre'de ilkbahar başlarken, Güney Yarımküre'de sonbahar başlar. Güneş, gökyüzünde daha uzun süre kalmaya başlar. Bu da günlerin uzayacağı anlamına gelir. Bazı kültürlerde yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilir.

21 MART'TAN SONRA NE OLUR?

Ekinoksun ardından Güneş'in gökyüzündeki yükselme süresi artar. Bu da şu değişimleri beraberinde getirir:

Gündüzler uzar, geceler kısalır.

Hava sıcaklıkları artmaya başlar.

Kaynak: Haber Merkezi