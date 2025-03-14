İnci Taneleri 37. Bölüm fragmanı izle! KANAL D İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izle
İnci Taneleri her Perşembe izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Sevilen yapımın son olarak ekrana gelen 36. Bölümünden sonra gözler 37. Bölüm fragmanına çevrildi. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı yapımın son bölümünde Azem, Ferda’yı bulmak için ona verilen adrese gitmiş ama Ferda’yı bulamamıştı… Peki, İnci Taneleri yeni bölümde neler olacak, fragman yayımlandı mı? İşte, detaylar…
İnci Taneleri, son bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanıyla gündeme geldi. Dizinin sıkı takipçileri gelecek bölümden ipuçları verecek olan fragman için Kanal D ekranına odaklanırken, fragman için de heyecan arttı. Peki, yeni fragman yayınlandı mı? İşte, İnci Taneleri 37. Bölüm fragmanı detayları…
Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz.
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