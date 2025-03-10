İSKİ DUYURDU | İstanbul’da sular kesiliyor! 10 Mart Pazartesi İstanbul’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ, İstanbul’da yaşanacak su kesintilerine dair detayları duyurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, şehirdeki bazı ilçelerde planlı bakım, onarım ve arıza gibi sebeplerle su kesintilerinin yaşanacağını bildirdi. İstanbullular, su kesintisinin yaşanacağı mahalleler ve sokaklar hakkında bilgilere İSKİ’nin sunduğu sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilecekler. Bugün, 10 Mart 2025 tarihinde İstanbul’un çeşitli ilçelerinde su kesintileri olacak. Peki, İstanbul’da su kesintisi hangi ilçelerde yaşanacak ve sular ne zaman geri gelecek? İşte detaylı liste...

İstanbul'da su kesintileri hakkında İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan açıklamalar, vatandaşlar için oldukça önemli bir konu olmaktadır. İSKİ, İstanbul genelinde planlı su kesintileri ve arızalar nedeniyle belirli bölgelerde su kesintileri yaşanabileceğini duyurdu. Hangi mahallede su kesileceği ve ne zaman geri geleceği gibi sorular, İstanbul'da yaşayan vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu Yakasında bazı bölgelerde su kesintileri yaşanacak. Bu kesintiler hakkında en güncel bilgilere İSKİ'nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından ulaşmak mümkün. İSKİ, belirli ilçelerdeki su kesintilerinin hangi mahalleleri kapsadığını ve ne zaman sona ereceğini detaylı bir şekilde duyuruyor.

Su kesintilerinin ne zaman sona ereceği, İSKİ tarafından yapılan planlı bakım çalışmaları veya oluşan arızalara göre değişiklik gösterebiliyor. Vatandaşlar, İSKİ'nin arıza sorgulama ve kesinti bildirim sistemlerini kullanarak, kesintilerin bulunduğu bölgeleri öğrenebilir ve alternatif su kaynaklarını hazırlamak için önceden önlem alabilirler.

İstanbul'da su kesintisi yaşanabilecek bölgelerdeki vatandaşlar, İSKİ'nin web sitesi, mobil uygulaması veya sosyal medya hesapları üzerinden en güncel bilgilere ulaşarak kesintilerle ilgili gelişmeleri takip edebilirler.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

İSKİ İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler sorgulaması her iki yakada oturan İstanbullular tarafından sorgulanıyor. Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

Ayrıca, İSKİ'nin mobil uygulaması aracılığıyla da su kesintisi bilgilerine erişebilirsiniz.

Uygulama, su kesintileri ve diğer hizmetlerle ilgili anlık bildirimler sağlar. Bununla birlikte, su kesintileriyle ilgili bilgi almak veya su kesintisi bildiriminde bulunmak için İSKİ'nin çağrı merkezi olan Alo 185 numarasını arayabilirsiniz.

İSKİ su kesintisi hangi mahallede olacak?

Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece'nin bazı mahallelerine, isale hattında yapılacak çalışmadan dolayı yarın saat 22.00'den itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Terkos-İkitelli isale hattında iyileştirme ve bağlantı çalışmaları yapılacak. Çalışmalar nedeniyle yarın saat 22.00'den itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecek mahalleler şunlar:

"Arnavutköy ilçesinde; Yassıören, Yeşilbayır, Ömerli, Deliklikaya, Dursunköy ve Hadımköy mahalleleri. Çatalca ilçesinde; Nakkaş ve Kızılcıali mahalleleri. Esenyurt ilçesinde; Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçe, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent mahalleleri. Başakşehir ilçesinde; Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, Organize Sanayi Bölgesi, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp mahalleleri. Avcılar ilçesinde; Yeşilkent ve Tahtakale mahalleleri. Küçükçekmece ilçesinde; Yarımburgaz Mahallesi, Büyükçekmece ilçesinde; Karaağaç Mahallesi."

İŞTE İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

Kaynak: Haber Merkezi