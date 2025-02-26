İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Sonuçları 2025 Açıklandı Mı? Hangi Üniversiteler Sonuçları Yayınladı?

İŞKUR Gençlik Programı'na başvuran adaylar merakla sonuçları bekliyor! Kura çekimi ne zaman yapıldı? Hangi üniversiteler sonuçları açıkladı? Sonuçlara nasıl ulaşılabilir? İŞKUR Gençlik Programı'na 200 binden fazla başvuru gerçekleştirildi ve devlet üniversiteleri noter huzurunda yapılan kura çekimi sonuçlarını yayınlamaya başladı. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bu programdan yararlanabilirken, açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programa dahil edilmiyor.

Başvurusunu eğitim aldıkları üniversiteler üzerinden tamamlayan öğrenciler, kura sonuçlarına odaklanmış durumda. Peki, İŞKUR Gençlik Programı sonuçlarına hangi üniversiteler ulaşım sağladı?

İŞKUR Gençlik Programı Sonuçları Nasıl Belirleniyor?

Kura çekimi hangi kriterlere göre yapılıyor? Seçim süreci nasıl işliyor? İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları noter huzurunda yapılan kura ve liste seçim yöntemiyle belirleniyor. Programa kabul edilen adaylar, ilgili belgelerle üniversitelerine başvurarak kesin kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

Programa kabul edilen adaylar haftada en fazla 22,5 saat ve toplamda üc ay süresince programdan faydalanabilecek. 2025 yılı için belirlenen günlük üret ise 1.083 TL olarak duyuruldu.

İŞKUR Gençlik Programı Sonuçlarını Açıklayan Üniversiteler Hangileri?

Sonuçlara hangi üniversiteler erişim sağladı? Üniversitelerin resmi duyuruları nereden takip edilir? Anadolu Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve diğer birçok üniversite kura sonuçlarını resmi internet sitelerinden duyurdu.

İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Sonuçları sorgulamak için hangi platformlar kullanılabilir? Kura sonuçlarına erişim için izlenmesi gereken adımlar nelerdir? İŞKUR Gençlik Programı, 45 ilde ve 74 üniversitede aktif olarak uygulanmaktadır. Üniversiteler, başvuran öğrenciler arasında kura çekerek hak sahiplerini belirler ve sonuçları resmi internet sitelerinde liste halinde yayınlar. Adaylara basılı veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmaz, bu nedenle sonuçları takip etmek isteyenlerin ilgili üniversitenin resmi duyurularını incelemesi gerekir.

İŞKUR Gençlik Programı Kıt Kayıt Belgeleri Nelerdir?

Başvuru sahiplerinden hangi belgeler talep ediliyor? Üniversiteler arasında istenen belgeler farklılık gösteriyor mu? Programa kabul edilen öğrencilerden genellikle şu belgeler istenmektedir:

Öğrenci belgesi

Adli sicil kaydı

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi

Aynı hanede ikamet eden kişileri gösteren belge

Hane halkı toplam gelir belgesi

İşsizlik ödeneği sorgulama belgesi

İBAN bilgilerini içeren belge

Bu belgeler, üniversitelere göre değişebileceği için, başvuranların ilgili üniversitenin resmi internet sitesinden güncel listeyi kontrol etmeleri önerilmektedir.

İŞKUR Gençlik Programı Sonuçlarına Nasıl Ulaşılır?

Sonuçlar hangi platformlarda paylaşılıyor? İŞKUR Gençlik Programı sonuçlarının duyurulduğu üniversiteler arasında Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve daha pek çok üniversite yer almaktadır.

Sonuçlarınızı kontrol etmek için ilgili üniversitenin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi