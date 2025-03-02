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Karaman’a kar geri geliyor! Karaman’da bu tarihe dikkat: Meteoroloji uyardı! İşte Karaman 5 günlük hava durumu

Karaman’a kar geri geliyor! Karaman’da bu tarihe dikkat: Meteoroloji uyardı! İşte Karaman 5 günlük hava durumu

Karaman'da Yağış Var Mı?

Karaman'da bugün sabah saatlerinde etkili olan sisli hava, yerini güneşe bıraktı. Güneşli havanın etkisiyle hava sıcaklığı 14-15 dereceye kadar yükselirken, yeni hafta yağışlı hava koşullarıyla başlayacak.

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Karaman'da Kar Var Mı?

Karaman'ın bazı ilçelerinde 3 Mart Pazartesi günü yağış beklenirken, bazı bölgelerde ise karla karışık yağmur görülecek. Şehir genelinde hava koşullarının sertleşmesi bekleniyor.

3 Mart Pazartesi

Karaman'da Sıcaklık Artacak Mı?

Bugün hava sıcaklığı 14-15 dereceye kadar yükselmiş olsa da önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda ciddi bir artış beklenmiyor. Aksine, yağışlı hava dalgasının etkisiyle soğuma yaşanacak.

Karaman'da Sıcaklık Düşecek Mi?

Evet, hava sıcaklığının 10 derece birden düşmesi bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava serinleyecek ve Karaman'da şubat ayının son günlerindeki bahar havası yerini kış şartlarına bırakacak.

4 Mart Salı

Karaman'da Bugün Yağış Var Mı?

Bugün Karaman'da yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde sisli bir hava gözlemlenirken, ilerleyen saatlerde güneşli bir gün yaşanıyor.

Yarın Karaman'da Yağış Var Mı?

3 Mart Pazartesi günü Karaman'ın bazı ilçelerinde yağış görülecek. Yağışın karla karışık yağmur şeklinde düşmesi beklenen bölgeler de var. Şehir genelinde yağışlı hava 5 Mart Çarşamba gününe kadar etkili olacak.

Karaman İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Karaman için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Karaman hava durumu Sisli, sıcaklık 13°

Yarın için Karaman hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°

4 Mart 2025 Salı Karaman hava durumu Sisli, sıcaklık 10°

5 Mart 2025 Çarşamba Karaman hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°

Kaynak: Haber Merkezi

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