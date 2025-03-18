Kentsel Dönüşüm yapan inşaat firmaları

Geçmişten bugüne Türkiye'de en önemli gündemlerden bir tanesi de şüphesiz deprem ve can güvenliği. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde binaların güvenliği özellikle 17 Ağustos depreminden sonra hemen hemen her yıl tekrar tekrar gündeme geliyor. Devletin bu konuda teşvikleriyle birlikte son 3 yıl içerisinde kentsel dönüşüm konusunda çalışmalarsa hızlanmış durumda. Peki vatandaşlar evlerini nasıl dayanıklı hale getirecek? Kentsel dönüşüm yapan firmalar hangileri?

Kentsel dönüşüm riskli alanda bulunan binaların tespit edilerek yıkılıp tekrar yapılması veya güçlendirme yöntemiyle depreme dayanıklı hale getirilmesi anlamına geliyor.

Bilindiği gibi konut satışı son yıllarda özellikle yatırımcıların gözdesi hale gelmiş durumda. Gayrimenkul alım satımlarına bakıldığında tüketicilerin konut satışlarına oldukça sıcak baktığını söylemek mümkün. Son yıllarda bir yatırım aracı olarak görülen konutlarda şüphesiz en çok ilgiyi ise güçlendirilmiş veya kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılmış yapılar görüyor. Kentsel dönüşümde binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi kadar sosyolojik beklentilerin değişmesi de kentsel dönüşümde trendlere yön veriyor.

Bu alanda çalışan inşaat firmaları günden güne değişen beklentileri ise karşılamaya çalışıyorlar. Kentsel dönüşüm alanında çalışan inşaat firmalarından;

-Yasalarla ilgili bilgi sahibi olması,

-Teknik konulara hakim olması,

-Özellikle bu alanda tecrübesi bulunması,

-Teknik ekibinin güçlü olması gibi şartlar aranıyor.

Kentsel Dönüşüm alanında faaliyet gösteren Anıl İnşaat yetkilileri ile bu alandaki çalışmaları konuştuk;

Kentsel dönüşüm inşaat firması seçerken en çok neye dikkat edilmeli?

Her şeyden önemlisi özellikle belirtmekte fayda var ki kentsel dönüşümde birinci öncelik can ve mal güvenliği. Türkiye'de bina sahipleri alım satım aşamasında binanın dış ambalajına, cephe ve görünüm özelliklerine, daire içerisinde kullanılan malzeme detaylarına ilgi gösteriyorlar. Bunlar tabii ki bir konutun değerini arttıran unsurlar. Oysaki binanın yapım aşamasında teknik ekip yeterliliği, projeye uygun inşaat, kullanılan beton kalitesi binanın güvenilirliğini ve uzun ömürlü olmasını doğrudan etkileyen başlıklar olarak önümüze geliyor. Kentsel dönüşüm için inşaat firması araştıran hak sahiplerine birinci tavsiyemiz bu inşaat firmalarının bilgi ve birikimlerini doğru araştırmaları. Ülkemizde maalesef inşaat sektörünün bir kısmı bu konuda yeterince deneyimi olmayan hatta kendi bünyesinde bir mühendislik ekibi dahi olmayan fakat sermaye koyarak bu işe başlamış onlarca kişinin kurduğu amatör inşaat firmalarından oluşuyor. Unutmamak gerekir ki inşaat sadece bir yapım süreci değil mühendislik gerektiren teknik bir konudur. Özellikle birçok yerden kolaylıkla ulaşılabilen hazır projeler üzerinden yürütülen inşaat faaliyetleri hak sahiplerini mağdur edebilir. Dolayısıyla öncelikle bu konuda bilgi sahibi bir inşaat firması ile yola koyulmak atılabilecek en büyük ve önemli adım.

Kentsel dönüşüm projelerinde maliyetleri etkileyen unsurlar neler?

Bilindiği gibi inşaat sektöründe birçok maliyet kalemi dolara endeksli. Dolayısıyla fiyatlar oldukça fazla değişkenlik gösterebiliyor. Yukarıda bahsettiğimiz gibi bu konuda deneyimi olmayan inşaat firmalarının yaptıkları en büyük hatalardan bir tanesi maliyet muhasebesini doğru yapamamaları. Örneğin bugünkü fiyatlara göre hesaplanmış bir inşaat maliyeti henüz inşaatın yarısına bile gelmemişken 2 katına çıkabiliyor. Bu da maliyetleri doğru ön göremediği için o inşaat firmasının işi yarıda bırakmasına veya fiyat farkı istemesine neden oluyor. Hak sahiplerinin piyasa gerçekliklerinden kopmadan öncelikle bu hususu doğru değerlendirmeleri gerekiyor.

Öte yandan projelerde inşaat maliyetlerini etkileyen diğer unsurlar ise malzeme ve işçilik kalitesi. Tüm dünyada ve tüm piyasalarda değişmez bir gerçeklik var ki her kim olursa olsun sanatını ve işini iyi icra eden kişiler ortalamaya kıyasla diğerlerinden daha pahalı oluyor. Öte yandan hiçbir kaliteli malzeme de yok ki kalitesizinden ucuz olsun. Bu nedenle inşaat maliyetlerini yükselten ana iki neden malzeme ve işçilik kalitesi. Hak sahipleri fiyatlandırmayı düşürdükçe inşaat kalitesinin düştüğünü unutmamalı.

Özellikle kaba inşaat bittikten sonra binanın içinde yer alan kalemlerin çok çeşitli olabileceğini görüyoruz. Bu doğrultuda binasını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyecek kullanıcılara en büyük tavsiyemiz bütçelerini zorlamaları. Zira bir proje ne kadar kaliteli olursa değeri o kadar fazla olacaktır. Ama projenin görünen taraflarından ziyade inşaat firmasının nasıl bir ekiple çalışacağı hangi beton firması ile çalışacağı gibi etmenleri de göz önünde bulundurmakta fayda olacağını unutmasınlar.

Kaynak: Bülten