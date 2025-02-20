Konya Cihanbeyli’de Yarın Okullar Tatil Mi? 21 Şubat 2025 Cuma Günü Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?
Konya Cihanbeyli’de kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösteriyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 21 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Yetkililerden yapılacak açıklama bekleniyor.
Cihanbeyli'de Kar Yağışı Başladı, Okullar Tatil Edilecek Mi?
Konya'nın kuzey ilçelerinden biri olan Cihanbeyli'de kar yağışı etkisini artırmaya başladı. Soğuk hava dalgası ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Yetkililerden açıklama bekleniyor.
Cihanbeyli'de Yarın Okullar Tatil Mi?
Kar yağışının Cihanbeyli'de etkisini artırmasıyla birlikte, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda vatandaşlar merak içinde. Bölge halkı, Konya Valiliği ve ilçe kaymakamlığından gelecek açıklamayı bekliyor.
21 Şubat 2025 Cuma Günü Cihanbeyli'de Kar Tatili Var Mı?
Cihanbeyli'de hava sıcaklıklarının düşmesi ve yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor.
Şu an için Konya Valiliği veya Cihanbeyli Kaymakamlığı'ndan resmi bir açıklama yapılmış değil. Yetkililerden gelecek duyuru yakından takip ediliyor.
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