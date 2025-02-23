Konya Kulu’da Yarın Okullar Tatil Mi? 24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?
Konya’nın kuzeyinde yer alan Kulu ilçesinde kar yağışı ve sert rüzgar etkisini gösteriyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.
Kulu'da Kar Yağışı Başladı, Konya'da 24 Şubat Pazartesi Okullar Tatil Edilecek Mi?
Ankara'ya sınır komşusu olan Kulu'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Özellikle kırsal mahallelerde yolların kapanma ihtimali ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar, öğrencileri ve velileri endişelendiriyor. Okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili resmi açıklamalar merakla bekleniyor.
Kulu'da Yarın Okullar Tatil Mi?
Soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte, Kulu'daki öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmayacağı konusunda bilgi almak istiyor. Konya Valiliği ve Kulu Kaymakamlığı'ndan yapılacak duyurular büyük önem taşıyor.
24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Kulu'da Kar Tatili Var Mı?
Kulu'da etkisini sürdüren kar yağışı ve rüzgâr nedeniyle, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Ancak, şu an için Kulu Kaymakamlığı veya Konya Valiliği tarafından resmi bir açıklama yapılmış değil. Yetkililerin açıklamaları yakından takip ediliyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”