KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FULL İZLE | Kuruluş Osman 178. son bölüm izle tek parça!

Kuruluş Osman 178. son bölüm izle tek parça izlemek isteyen vatandaşlar Google, Kuruluş Osman yeni bölüm, Kuruluş Osman 178. bölüm izle, 22 Ocak Kuruluş Osman yeni bölüm gibi cümleleri aratılıyor. Osman Bey’in idamdan kurtuluşu, Kayıların ihanete karşı verdiği mücadele ve Halime’nin trajik hikayesiyle dolu bu bölüm şimdi tek parça olarak izlenebilir. İşte izleme linki ve detaylar…
22 Ocak 2025 Çarşamba günü ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman 178. Bölüm, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Osman Bey'in idamdan son anda kurtuluşu, İlbay Bey'in ihaneti ve Kayı Obası'nda yaşanan çalkantılar diziye damga vurdu. Peki, dizinin bu bölümünde neler yaşandı? İşte dizinin son bölümü ve özeti…
Kuruluş Osman 178. Bölüm ÖZETİ:
Osman Bey, Moğol lideri Ulugan'ın elinde idam edilmek üzereyken kurtarılır. Ancak bu süreçte Kayı Obası'ndaki dengeler tamamen değişmiştir. İlbay Bey'in ihaneti sonucunda Kayıların yeni lideri olarak Ulugan tarafından ilan edilir.
Öte yandan Osman Bey ve Bala Hatun, yıllardır öldüğünü düşündükleri kızları Halime'ye kavuşmak üzereyken, Halime'nin uçurumdan düşmesiyle şok yaşarlar. Halime ölecek mi? sorusu dizinin geleceği için merak konusu oldu. Osman Bey'in devleti yeniden ele geçirmek için yapacağı hamleler ve Ulugan'ın Osman Bey'i tehlikeli bir yolculuğa çıkarması, dizinin ilerleyen bölümlerine dair büyük bir merak uyandırdı.
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