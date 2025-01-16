Mekanı aydınlatmak için kaç adet ray spot kullanmalıyım?



Mağazalardan galerilere, kafelerden ofislere ve hatta evlere kadar çeşitli mekanların aydınlatılmasında raylı spot aydınlatma kullanımı günümüzde oldukça yaygınlaşmıştır. Bu LED ürünlerinin yüksek ışık kalitesinin yanı sıra, ışığın yönünü 360 derece değiştirebilme veya ışığı hareket ettirebilme özelliği, raylı aydınlatmayı en çok tercih edilen aydınlatma seçeneklerinden biri haline getirmiştir. Bir alanı raylı aydınlatma ile aydınlatmanın zorluklarından biri de ihtiyaç duyulan ışık sayısı ve bunların nasıl yerleştirileceğidir. Bu nokta her mekanda farklılık gösterir ve alan, mekanın kullanımı, düzenleme, aydınlatma türü gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Duvarların ışık emilimi miktarı, dekorasyon tasarımı, mekanda kullanılan tema gibi diğer önemli faktörler de ray aydınlatmaların sayısını ve türünü etkiler.

Bu yazımızda sizler için birkaç önemli faktörü inceleyerek ihtiyacınız olan ray lambası sayısını kolayca tahmin edebilmeniz için bu faktörleri inceledik.

İstediğimiz mekanı doğru şekilde aydınlatabilmek için kaç adet ray spot kullanabiliriz?

Bir mekanı aydınlatmak için gereken ray spot sayısının doğru ve sistematik bir şekilde belirlenmesinde Dialux yazılımı kullanılmaktadır. Bu yazılımda simüle edilmiş ray ışık eklentileri kullanılarak, istediğiniz mekanın aydınlatması 3 boyutlu olarak yapılır ve ihtiyaç duyulan ışık sayısı yazılım tarafından hesaplanır. Dialux yazılımını kullanmak için bu bağlantıdan programı indirebilir ve Dialux Ecowatt aydınlatma eklentisini kullanarak ihtiyacınız olan raylı aydınlatma sayısını tahmin edebilirsiniz.

Tekwat Ray Işığı Dialux Fişi

Eğer Dialux programını kullanmak sizin için zaman alıcı ve karmaşıksa ve ray armatürlerinin tam sayısını belirleme ve ray armatürlerle aydınlatma konusunda tavsiyeye ihtiyacınız varsa, Ecowatt uzmanlarından ve teknik mühendislerinden ücretsiz aydınlatma tavsiyelerinden yararlanmak için aşağıdaki butona tıklayın. Dialux programını kullanarak raylı aydınlatma ile aydınlatılmış mekanın 3 boyutlu görüntüsünü sizlere göstereceğiz.

Raylı sistem ışıklarının sayısını etkileyen faktörler

Daha önce de değindiğimiz gibi raylı sistem ışıklarının sayısının belirlenmesi çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu faktörleri tartışmadan önce, çeşitli alanlarda kullanım için en iyi ray aydınlatmanın COB ray aydınlatma olduğunu bilmek en iyisidir. COB, bir tür çip ve kart yerleştirme şeklidir, yani Chip On Board teknolojisidir. COB ray aydınlatma armatürleri, geleneksel ray aydınlatma armatürlerine göre daha iyi ışık kalitesine ve daha güzel bir görünüme sahiptir. Şimdi aradığımız ray lambasının COB LED ray lambası olduğunu varsayarak devam edelim:

Raylı aydınlatma ile aydınlatma için alan boyutları

Elbette ray spot sayısını etkileyen en önemli faktörlerden biri de mekanın büyüklüğü ve yüksekliğidir. Bildiğiniz gibi uzayda yükseklik arttıkça Dünya'ya ulaşan ışık miktarı azalır. Ayrıca mekanın uzunluğu ve genişliği de ihtiyaç duyulan ışık sayısının belirlenmesinde etkilidir.



Kaynak: Bülten