GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Mekanı aydınlatmak için kaç adet ray spot kullanmalıyım?

Mekanı aydınlatmak için kaç adet ray spot kullanmalıyım?
Mekanı aydınlatmak için kaç adet ray spot kullanmalıyım?

 


Mağazalardan galerilere, kafelerden ofislere ve hatta evlere kadar çeşitli mekanların aydınlatılmasında raylı spot  aydınlatma kullanımı günümüzde oldukça yaygınlaşmıştır. Bu LED ürünlerinin yüksek ışık kalitesinin yanı sıra, ışığın yönünü 360 derece değiştirebilme veya ışığı hareket ettirebilme özelliği, raylı aydınlatmayı en çok tercih edilen aydınlatma seçeneklerinden biri haline getirmiştir. Bir alanı raylı aydınlatma ile aydınlatmanın zorluklarından biri de ihtiyaç duyulan ışık sayısı ve bunların nasıl yerleştirileceğidir. Bu nokta her mekanda farklılık gösterir ve alan, mekanın kullanımı, düzenleme, aydınlatma türü gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Duvarların ışık emilimi miktarı, dekorasyon tasarımı, mekanda kullanılan tema gibi diğer önemli faktörler de ray aydınlatmaların sayısını ve türünü etkiler.

 

 Bu yazımızda sizler için birkaç önemli faktörü inceleyerek ihtiyacınız olan ray lambası sayısını kolayca tahmin edebilmeniz için bu faktörleri inceledik.

İstediğimiz mekanı doğru şekilde aydınlatabilmek için kaç adet ray spot kullanabiliriz?

 

Bir mekanı aydınlatmak için gereken ray spot sayısının doğru ve sistematik bir şekilde belirlenmesinde Dialux yazılımı kullanılmaktadır. Bu yazılımda simüle edilmiş ray ışık eklentileri kullanılarak, istediğiniz mekanın aydınlatması 3 boyutlu olarak yapılır ve ihtiyaç duyulan ışık sayısı yazılım tarafından hesaplanır. Dialux yazılımını kullanmak için bu bağlantıdan programı indirebilir ve Dialux Ecowatt aydınlatma eklentisini kullanarak ihtiyacınız olan raylı aydınlatma sayısını tahmin edebilirsiniz.

 

Tekwat  Ray Işığı Dialux Fişi

 

Eğer Dialux programını kullanmak sizin için zaman alıcı ve karmaşıksa ve ray armatürlerinin tam sayısını belirleme ve ray armatürlerle aydınlatma konusunda tavsiyeye ihtiyacınız varsa, Ecowatt uzmanlarından ve teknik mühendislerinden ücretsiz aydınlatma tavsiyelerinden yararlanmak için aşağıdaki butona tıklayın. Dialux programını kullanarak raylı aydınlatma ile aydınlatılmış mekanın 3 boyutlu görüntüsünü sizlere göstereceğiz.

 

Raylı sistem ışıklarının sayısını etkileyen faktörler

 

Daha önce de değindiğimiz gibi raylı sistem ışıklarının sayısının belirlenmesi çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu faktörleri tartışmadan önce, çeşitli alanlarda kullanım için en iyi ray aydınlatmanın COB ray aydınlatma olduğunu bilmek en iyisidir. COB, bir tür çip ve kart yerleştirme şeklidir, yani Chip On Board teknolojisidir. COB ray aydınlatma armatürleri, geleneksel ray aydınlatma armatürlerine göre daha iyi ışık kalitesine ve daha güzel bir görünüme sahiptir. Şimdi aradığımız ray lambasının COB LED ray lambası olduğunu varsayarak devam edelim:

 

Raylı aydınlatma ile aydınlatma için alan boyutları

 

Elbette ray spot sayısını etkileyen en önemli faktörlerden biri de mekanın büyüklüğü ve yüksekliğidir. Bildiğiniz gibi uzayda yükseklik arttıkça Dünya'ya ulaşan ışık miktarı azalır. Ayrıca mekanın uzunluğu ve genişliği de ihtiyaç duyulan ışık sayısının belirlenmesinde etkilidir.
 

Kaynak: Bülten

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER