Melisa Aslı Pamuk Kimdir? Melisa Aslı Pamuk Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi? Melisa Aslı Pamuk Boyu Ve Kilosu Kaç?

Güzellik yarışmaları ve oyunculuk kariyeriyle dikkat çeken Melisa Aslı Pamuk, hayranları tarafından merak edilmektedir. Peki, Melisa Aslı Pamuk nereli, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç? İşte detaylar...

Modellik kariyerine genç yaşta adım atan Melisa Aslı Pamuk, 2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci olarak büyük bir çıkış yapmıştır. Bu başarısının ardından Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmiştir. Son yıllarda kariyeri ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Pamuk, özellikle sosyal medyada merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Melisa Aslı Pamuk kimdir, boyu ve kilosu kaç, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Melisa Aslı Pamuk Kimdir?

Melisa Aslı Pamuk, 14 Nisan 1991 tarihinde Hollanda'da dünyaya gelmiştir. Aslen İskenderunlu olan Pamuk, modellik ve oyunculuk kariyeriyle tanınmaktadır. 2011 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci olarak büyük bir çıkış yapan Pamuk, aynı yıl Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmiştir.

Modellik kariyerine 14 yaşında başlayan Pamuk, oyunculuk kariyerine de başarılı projelerde yer alarak devam etmiştir. İlk kez 13 yaşında Hollanda'da yayımlanan "Dat zit wel snor" adlı kısa filmde kamera karşısına geçmiştir. Türkiye'deki oyunculuk kariyeri ise bir mobil operatör reklamıyla başlamış ve ardından "Yer Gök Aşk" dizisinde başrol oynamıştır.

Melisa Aslı Pamuk Boyu ve Kilosu Kaç?

Melisa Aslı Pamuk, 1.76 metre boyunda ve 58 kilogram ağırlığındadır. Güzelliği ve düzgün fiziği ile modellik kariyerine adım atan Pamuk, dizi ve sinema sektöründe de başarılı bir kariyer sürdürmektedir.

Melisa Aslı Pamuk Nereli ve Kaç Yaşında?

14 Nisan 1991 doğumlu olan Melisa Aslı Pamuk, 2024 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Hollanda'da doğmuş olmasına rağmen ailesi İskenderun kökenlidir. Genç yaşta başladığı kariyerini başarıyla sürdüren isimlerden biridir.

Kaynak: Haber Merkezi