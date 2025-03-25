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Mithat Körler biyografisi ve hayatı: Mithat Körler kimdir? Mithat Körler kaç yaşında, evli mi, ablasına ne oldu?

Fatih Bayram
İnternet Editörü
Mithat Körler biyografisi ve hayatı: Mithat Körler kimdir? Mithat Körler kaç yaşında, evli mi, ablasına ne oldu?
Eskişehir’de Porsuk Çayı’nda cesedi bulunan 75 yaşındaki alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş’un ünlü sanatçı Mithat Körler’in ablası olduğu öğrenildi. Bu durumdan sonra birçok kullanıcı Mithat Körler’in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Mithat Körler kimdir? Mithat Körler kaç yaşında, evli mi? İşte detaylar...

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Mithat Körler, uzun yıllara dayanan sanat hayatı ve unutulmaz şarkılarıyla dinleyicilerin gönlünde taht kurmuş bir sanatçıdır.

Mithat Körler biyografisi ve hayatı

Mithat Körler, ilk ve orta öğrenimini Eskişehir'de, lise eğitimini ise Ünye'de tamamladı. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olan sanatçı, üniversite sonrası eğitimcilik yapmamış, müziğe yönelerek sanat hayatına adım atmıştır. İstanbul'da müzik üzerine yaptığı çalışmalar, kariyerinde önemli bir basamak olmuştur. Eskişehir'de kurduğu Mithat Körler Orkestrası ile düğün salonlarında ve sinema salonlarında sahne alan sanatçı, 1978 yılında profesyonel müzik hayatına geçiş yapmıştır.

Sanat Yaşamı

Mithat Körler, 30'un üzerinde albüme imza atmış, 1980'li yıllarda 2 adet 45'lik plak, 2 uzunçalar (LP) ve 10 kaset çıkarmıştır. 1983 yılında ilk klibi, TRT yönetmeni İsmail Umaç tarafından çekilmiştir. Bu dönemde Arif Susam, Atilla Kaya, Ümit Besen, Ferdi Özbeğen ve Cengiz Kurtoğlu ile birlikte birçok albüm çalışması yapmıştır. "Güneşimi Kaybettim”, "Yaylalar” ve "Gitme” gibi şarkılarıyla müzikseverlerin hafızalarında yer edinmiştir.

 Mithat Körler evli mi?

Sanatçı, evli olup 1980 doğumlu Eren isminde bir oğlu ve iki erkek torunu bulunmaktadır. Oğlu, tiyatro sanatçısı olarak dizi oyunculuğu yapmaktadır.

Koyu bir Eskişehirspor taraftarı ve delegesi olan Mithat Körler, halen Eskişehir'de yaşamaktadır. 1998 yılında Eskişehir'in önemli radyolarından birini kurmuş, ancak daha sonra devretmiştir. 2008 yılında Kıbrıs'tan İstanbul'a seyahat ettiği sırada, içinde bulunduğu Atlas Jet uçağı hava korsanları tarafından kaçırılmıştır.

Albümleri

  • Aşk Bu Değil mi

  • Aşk Yalanmış

  • Aşka Aşk

  • Bıktım Senin Aşkından

  • Fikrimin İnce Gülü

  • Gönül Salıncağı

  • Gözlerini Yesinler & Askerim Ana

  • Güneşimi Kaybettim

  • İyi Gidiyor

  • Oyun Havaları

  • Oh Canıma Deysin

  • Pişman Olursun

  • Seviyorum

  • Sırmalı

  • Son Kararım

  • Uslanmıyorsun

  • Yeniden Başlasak & Yaylalar

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