MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖSYM AİS GİRİŞ 2025 MSÜ sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

MSÜ sınav sonuçları 2025, ÖSYM tarafından son dakika erişime açıldı. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sorgulama işlemi yapabilecek. MSÜ sınav sonuçları ekranında adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türünden elde ettikleri sonuçlarla birlikte toplam doğru/yanlış cevap sayıları bulunuyor. İşte, 2025 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı...
MSÜ sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçların ardından öğrenciler, tercih sürecinin başlamasını bekleyecek.
ÖSYM tarafından MSÜ tercih takvimi doğrultusunda adaylar tercihlerini şekillendirecek. MSÜ tercih tarihleri, yayınlanacak kılavuz ile birlikte belli olacak.
MSÜ SINAV SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI
23 Şubat'ta düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sınav sonuçları erişime açıldı.
Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçları sorgulayabilecek.
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