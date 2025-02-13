Muş’ta yarın okullar tatil mi? 14 Şubat 2025 Cuma Muş’ta okul var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Muş valiliği açıklama yaptı mı?

Muş Valiliği, 14 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edileceğini duyurdu. Kar yağışının ve buzlanma tehlikesinin devam etmesi nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime ara verildi.

Muş'ta 14 Şubat 2025 Cuma Okullar Tatil mi?

Muş Valiliği, 14 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edildiğini açıkladı. Kar yağışının etkisini sürdürmesi ve buzlanma tehlikesinin bulunması nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime ara verildi.

Muş'ta 14 Şubat 2025 Cuma Okul Var mı, Yok mu?

Muş'ta 14 Şubat 2025 Cuma günü okullar tatil edilmiştir. Valiliğin açıklamasına göre, kar yağışının devam etmesi ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitime ara verilmiştir.

Muş Valiliği Açıklama Yaptı mı?

Evet, Muş Valiliği, 14 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, kar yağışının süreceği ve buzlanma tehlikesinin bulunduğu belirtilerek, tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verileceği bildirildi. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

Muş'ta 14 Şubat 2025 Cuma Okullar Tatil Edildi mi?

Evet, Muş Valiliği, 14 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edileceğini duyurdu. Kar yağışının ve buzlanma tehlikesinin devam etmesi nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime ara verildi.

Kaynak: Haber Merkezi