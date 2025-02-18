GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Nevşehir’de planlı elektrik kesintisi! | 3 ilçede hangi sokaklar etkilenecek? Nevşehir elektrik kesintisi

Nevşehir’de planlı elektrik kesintisi! | 3 ilçede hangi sokaklar etkilenecek? Nevşehir elektrik kesintisi
Nevşehirliler dikkat! Nevşehir’in 3 ilçesinde planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisinin ayrıntıları ve etkilenecek sokaklar listelendi. Nevşehir’de elektrik ne zaman, saat kaçta kesilecek? İşte tüm detaylar…

MEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, altyapı ve bakım çalışmaları sebebiyle Nevşehir'in belirli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Nevşehir'de beklenen planlı elektrik kesintisi öncesinde vatandaşların günlük yaşamlarını aksatmamaları için kesinti bilgileri paylaşıldı. Peki Nevşehir'in hangi ilçelerinde, ne zaman elektrik kesintisi yaşanacak? Detaylar haberimizde…

Bu kesintilerin tarih ve saat bilgileri ile etkilenecek sokakların tam listesi şu şekildedir:

MERKEZ
 
18.02.2025 09:30 - 18.02.2025 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
 
NEVŞEHİR MERKEZ İCİK KÖYÜ, ERTAŞ MEVKİİ
NEVŞEHİR MERKEZ İCİK KÖYÜ, HİCİM BABA MEVKİİ
NEVŞEHİR MERKEZ İCİK KÖYÜ, KARŞI MEVKİİ
NEVŞEHİR MERKEZ İCİK KÖYÜ, TEPE MEVKİİ
NEVŞEHİR MERKEZ İCİK KÖYÜ, YUKARI MEVKİİ
 
ÜRGÜP
 
18.02.2025 10:00 - 18.02.2025 18:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
 
NEVŞEHİR ÜRGÜP AYVALI KÖYÜ
NEVŞEHİR ÜRGÜP MAZI KÖYÜ
NEVŞEHİR ÜRGÜP MUSTAFAPAŞA KÖYÜ, DAVUTLU MEVKİİ ALIÇ Sokak
NEVŞEHİR ÜRGÜP ORTAHİSAR BELDESİ, BAHÇELİEVLER MAHALLESİ ALİ YÜKSEL Caddesi
NEVŞEHİR ÜRGÜP ORTAHİSAR BELDESİ, ESENTEPE MAHALLESİ HASAN EFENDİ Sokak
NEVŞEHİR ÜRGÜP ORTAHİSAR BELDESİ, ESKİ MAHALLESİ TEPEBAŞI Meydanı
NEVŞEHİR ÜRGÜP ORTAHİSAR BELDESİ, YENİ MAHALLESİ AVŞAR AHMET HOCA/1 SOKAK Sokak
NEVŞEHİR ÜRGÜP ŞAHİNEFENDİ KÖYÜ
NEVŞEHİR ÜRGÜP TAŞKINPAŞA KÖYÜ
 
 
DERİNKUYU
 
18.02.2025 10:00 - 18.02.2025 18:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
 
NEVŞEHİR DERİNKUYU GÜNEYCE KÖYÜ
 
(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

