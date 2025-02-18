Nevşehir’de planlı elektrik kesintisi! | 3 ilçede hangi sokaklar etkilenecek? Nevşehir elektrik kesintisi

MEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, altyapı ve bakım çalışmaları sebebiyle Nevşehir'in belirli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Nevşehir'de beklenen planlı elektrik kesintisi öncesinde vatandaşların günlük yaşamlarını aksatmamaları için kesinti bilgileri paylaşıldı. Peki Nevşehir'in hangi ilçelerinde, ne zaman elektrik kesintisi yaşanacak? Detaylar haberimizde…
Bu kesintilerin tarih ve saat bilgileri ile etkilenecek sokakların tam listesi şu şekildedir:
MERKEZ
18.02.2025 09:30 - 18.02.2025 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
NEVŞEHİR MERKEZ İCİK KÖYÜ, ERTAŞ MEVKİİ
NEVŞEHİR MERKEZ İCİK KÖYÜ, HİCİM BABA MEVKİİ
NEVŞEHİR MERKEZ İCİK KÖYÜ, KARŞI MEVKİİ
NEVŞEHİR MERKEZ İCİK KÖYÜ, TEPE MEVKİİ
NEVŞEHİR MERKEZ İCİK KÖYÜ, YUKARI MEVKİİ
ÜRGÜP
18.02.2025 10:00 - 18.02.2025 18:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
NEVŞEHİR ÜRGÜP AYVALI KÖYÜ
NEVŞEHİR ÜRGÜP MAZI KÖYÜ
NEVŞEHİR ÜRGÜP MUSTAFAPAŞA KÖYÜ, DAVUTLU MEVKİİ ALIÇ Sokak
NEVŞEHİR ÜRGÜP ORTAHİSAR BELDESİ, BAHÇELİEVLER MAHALLESİ ALİ YÜKSEL Caddesi
NEVŞEHİR ÜRGÜP ORTAHİSAR BELDESİ, ESENTEPE MAHALLESİ HASAN EFENDİ Sokak
NEVŞEHİR ÜRGÜP ORTAHİSAR BELDESİ, ESKİ MAHALLESİ TEPEBAŞI Meydanı
NEVŞEHİR ÜRGÜP ORTAHİSAR BELDESİ, YENİ MAHALLESİ AVŞAR AHMET HOCA/1 SOKAK Sokak
NEVŞEHİR ÜRGÜP ŞAHİNEFENDİ KÖYÜ
NEVŞEHİR ÜRGÜP TAŞKINPAŞA KÖYÜ
DERİNKUYU
18.02.2025 10:00 - 18.02.2025 18:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
NEVŞEHİR DERİNKUYU GÜNEYCE KÖYÜ
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi