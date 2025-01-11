O Ses Türkiye 2025 Ne Zaman Başlıyor? O Ses Türkiye 2025 Jüri Üyeleri Kimler?
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TV8’in sevilen yarışma programı *O Ses Türkiye*, yılbaşı özel bölümüyle izleyicilerle buluştu. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen programa, sanat dünyasının ünlü isimleri renk kattı. Ayrıca, O Ses Türkiye’nin yeni sezon başlangıç tarihi de bu özel bölümde duyuruldu. Peki, “O Ses Türkiye 2025 hangi tarihte başlıyor? Jüri koltuğunda kimler oturacak?“ İşte detaylar…
TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, yılbaşı özel bölümüyle izleyicilerle buluştu. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen programa, sanat dünyasının ünlü isimleri renk kattı. O Ses Türkiye'nin yeni sezon başlangıç tarihi de bu özel bölümde duyuruldu. Peki, "O Ses Türkiye 2025 hangi tarihte başlıyor? Jüri koltuğunda kimler oturacak?" İşte detaylar…
O Ses Türkiye 2025 Ne Zaman Başlıyor?
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin 25 Ocak 2025 tarihinde ekranlara geleceğini duyurdu. Son olarak 2022 yılında yayınlanan programda, şampiyonluk kupasını Hasan Koçak kaldırmıştı. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.
O Ses Türkiye Jüri Üyeleri Kimler?
O Ses Türkiye'nin yayın tarihiyle birlikte jüri kadrosu da belli oldu. 25 Ocak'ta ekranlara dönecek olan programın jüri üyeleri şu isimlerden oluşuyor:
Beyazıt Öztürk
Melike Şahin
Hadise
Gökhan Özoğuz
Yeni sezonda bu güçlü jüri kadrosu, yarışmacılarıyla birlikte izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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