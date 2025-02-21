OEDAŞ DUYURDU | Eskişehir’in bu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak! 21 Şubat Eskişehir’de elektrikler ne zaman gelecek?

Eskişehir'de elektrik kesintisi uyarısı yapıldı! Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), 21 Şubat 2025 tarihinde Eskişehir'in çeşitli bölgelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacağını açıkladı.
Peki, Eskişehir'deki elektrik kesintisi ne zaman sona erecek?
ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Eskişehir'de 21 Şubat 2025 tarihinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak.
ESKİŞEHİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), yaptığı açıklama ile aşağıdaki ilçelerde ve belirtilen saat dilimlerinde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu:
Çifteler İlçesi:
Tarih: 21 Şubat 2025
Saat: 09:30 - 11:30
Etkilenen Bölgeler: Hayriye Mahallesi (1. Sokak), Orhaniye Mahallesi (1., 2. ve 3. Küme Sokaklar), Osmaniye Mahallesi (1. Sokak)
Günyüzü İlçesi:
Tarih: 21 Şubat 2025
Saat: 10:00 - 16:00
Etkilenen Bölgeler: Fatih Mahallesi (Ay Sokak, Çınar Sokak, Fidan Sokak, İrfan Çıkmazı Sokak, İrfan Sokak, Zübeyde Hanım Cadde ve Şehitler Caddesi)
Odunpazarı İlçesi:
Tarih: 21 Şubat 2025
Saat: 14:00 - 17:00
Etkilenen Bölgeler: Çankaya Mahallesi (Şehit Serdar Bahar Sokak)
Seyitgazi İlçesi:
Tarih: 21 Şubat 2025
Saat: 10:00 - 16:00
Etkilenen Bölgeler: Numanoluk Mahallesi (Ada Sokak, Boyalı Sokak, Numanoluk Sokak)
Sivrihisar İlçesi:
Tarih: 21 Şubat 2025
Saat: 08:30 - 16:30
Etkilenen Bölgeler: Paşakadın Mahallesi (Ağaveren Sokak, Paşakadın Sokak, Söğütlüözü Sokak)
İŞTE OEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi