ÖSYM EKPSS Tercih Tarihi Ne Zaman 2025? 2025 EKPSS Tercihleri Nasıl Yapılır? EKPSS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak 2025?

ÖSYM, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) 2025 tercih kılavuzunu geçtiğimiz hafta yayımladı. EKPSS ve ilgili yönetmelik doğrultusunda, sınav sonuçlarına göre kamu kurumlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Adaylar, sınavda girdikleri öğrenim düzeyine uygun kadroları tercih edebilecek. 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir. Tercih sonuçları hakkında ise adayların beklentileri arttı. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS 2025 ÖSYM tercih kılavuzu ve engelli memur alımı başvurularının başlayacağı tarih adaylar tarafından merakla bekleniyor. EKPSS 2025 tercih takvimi, ÖSYM açıklamaları ile yakından takip ediliyor. Nisan ayında gerçekleştirilen sınavın ardından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından tercih takvimi duyurulacak ve adaylar, puanlarına göre tercih listelerini oluşturacak. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM AİS EKPSS tercih kılavuzu 2025.

EKPSS TERCİH TARİHİ NE ZAMAN 2025?

EKPSS tercihleri, 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemleri, 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayacak ve 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2025 EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2025 EKPSS tercihler, adaylar tarafından 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'na göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri önemlidir.

EKPSS Tercih İşlemleri

Adaylar, tercihlerini sınavda girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından yapmak zorundadır. Sınav sonrası mezuniyet durumu veya daha üst bir öğrenim düzeyinden mezuniyet gibi durumlar, adaya farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz. Tercihlerin geçerli olabilmesi için, tercih süresinin son günü itibariyle sınavda girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması gerekmektedir. Mezun durumda olmayan adayların yerleştirmeleri yapılsa da atamaları yapılmaz. Yerleştirme işlemi, adayların puanlarına ve tercih sıralarına göre yapılır.

EKPSS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak 2025?

ÖSYM, EKPSS tercih sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmamıştır. EKPSS sonuçları ve kuraya göre yapılacak yerleştirmeye ilişkin ÖSYM tarafından hazırlanan Tercih Kılavuzu, www.osym.gov.tr adresinden yayımlanacaktır. Kılavuzda, engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları, koşullar, tercih alma ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır.

Kaynak: Millet Haber Ajansı