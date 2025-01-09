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PANELDER Başkanı Katırcı: “Halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum’’

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PANELDER Başkanı Katırcı: “Halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum’’
Yalıtımlı Panel Üreticileri Derneği(PANELDER) ve Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın emekçisi gazetecilerin bu anlamlı günlerini kutluyorum” deyi konuştu.

Celalettin Hakan Katırcı mesajının devamında ise Basının her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, millet şuurumuzun sağlamlığını güçlendirdiğini belirterek,

"Basın çalışanlarına, çeşitli haklar sağlayan 212 sayılı yasanın, 10 Ocak 1961'de kabul edilmesiyle kutlanmaya başlanılan Çalışan Gazeteciler Günü'nün 63.yıldönümünü kutluyoruz. Günümüzde dünyanın en zor ve aynı zamanda onurlu bir mesleğini yerine getiren çalışan gazetecilerin bu anlamlı gününü kutluyorum. Mesleğini yerine getirirken gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın emekçisi gazeteciler,  demokrasinin temel unsurlarından birisi olduğu gibi, demokrasinin gelişimine de önemli bir katkı yapmaktadır. Bunun yanında yine gazeteciler, kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşarak zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu gelişen olaylar karşısında aydınlatırken, diğer taraftan da vatandaşımızın talep ve beklentilerini yaptıkları haberlerle yansıtmaktadırlar. Basının başta milli konular olmak üzere her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, millet şuurumuzun sağlamlığını güçlendiriyor. İnanıyorum ki, gazetecilerimiz sahip oldukları bu sorumluluk ile İlimizin ve Ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için, gecesine gündüze katarak olumlu rol üstlenmeye devam edecektir. Kanunlar çerçevesinde ve Ahlak kuralları doğrultusunda kamuoyunu bilgilendiren ve bunun yanı sıra toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu yerine getiren bütün gazetecilerin, yeniden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü`nü kutlar, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. 

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

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