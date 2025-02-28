RAMAZAN MESAJLARI 2025 | Dualı, dini, yazılı, kısa, özel, anlamlı, yeni ,resimli en güzel Ramazan ayı mesajları

2025 Ramazan ayı, Müslümanlar için rahmet, mağfiret ve bereket dolu bir dönem olarak başlamaya hazırlanıyor. 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak olan bu mübarek ay, oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur’an-ı Kerim hatmi gibi ibadetlerle dolu bir dönem sunuyor. Ramazan’ın anlam ve önemini vurgulayan mesajlar, sevdiklerinizle paylaşarak bu manevi ayı daha da özel kılabilir. WhatsApp, SMS, Facebook ve Instagram üzerinden gönderilebilecek kısa, anlamlı, ayetli, hadisli ve görselli Ramazan mesajları, sevdiklerinize hayırlı Ramazan dileklerinizi iletmek için mükemmel bir yol olacak. İşte 2025 Ramazan mesajları...

2025 Ramazan ayı, manevi huzur ve sevinç içinde karşılanıyor. Müslümanlar, bu mübarek ayın anlamını pekiştiren dualı ve ayetli Ramazan mesajlarını sevdiklerine iletmeye başladı. Ramazan, bereketin, paylaşmanın ve huzurun zirveye ulaştığı bir dönem olarak, manevi atmosferini yansıtan mesajlar ile kutlanacak.

Görsel ve yazılı seçeneklerin yer aldığı bu mesajlar, özellikle Tiktok, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında büyük ilgi görecek. Hareketli ve görselli içerikler, bu yıl Ramazan tebriklerinde en çok tercih edilen seçenekler arasında yer alacak.

Ayetli, hadisli, dualı, kısa ve anlamlı Ramazan mesajları, sevdiklerinize gönderilecek en güzel dilekler arasında olacak. Biz de sizler için, 2025 yılına özel, anlamlı ve etkileyici Ramazan mesajlarını derledik. Ramazan'ın manevi atmosferini kutlamak için bu özel sözleri kullanabilirsiniz.

2025 RESİMLİ RAMAZAN AYI MESAJLARI

ANLAMLI RAMAZAN AYI MESAJLARI 2025

Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.

Baslangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile baslayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle… Hoş geldin on bir ayın sultanıMübarek ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için… Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için… Hayırlı Ramazanlar

Ramazan Ayının bereketi hanenize hoşgörüsü gönüllerinize sabrı ruhunuza dolsun, Hoşgeldin on bir ayın sultanı Ya Şehr-i Ramazan

Ramazan ayı ülkeme ve tüm inananlara güzellikler ve bolca huzur getirsin. Hayırlı Ramazanlar…

Ramazan demek bereket ve kurtuluş demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar…

Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı ramazanlar..!Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim…

Baslangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile baslayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle… Hoş geldin on bir ayın sultanı

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı ramazanlar.Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. 'Hayırlı Ramazanlar

KISA VE ÖZ RAMAZAN AYI MESAJLARI

Hoş geldin Ey Şehri Ramazan

Ramazanda derdi kederi bir köşeye at huzurla imanla dolu mutlu bir ay yaşa. Hoş Geldin Ey Şehri Ramazan

Ramazan Ayının bereketi hanenize hoşgörüsü gönüllerinize sabrı ruhunuza dolsun, Hoşgeldin on bir ayın sultanı Ya Şehr-i Ramazan

Ramazan ayı ülkeme ve tüm inananlara güzellikler ve bolca huzur getirsin. Hayırlı Ramazanlar…

Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. 'Hayırlı Ramazanlar

DUALI RAMAZAN MESAJI

Bu mübarek ay, hayatımıza yeni bir başlangıç, kalbimize huzur, evimize bereket getirsin. Tüm günleriniz Ramazan'ın bu güzel atmosferiyle aydınlansın.

Ramazan ayının, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmesini, tüm insanlık için barış ve huzura vesile olmasını dilerim.

Ramazan Ayında Kalpler imanla, Eller Gökyüzünde Duayla Huzurla Geçmelidi. Hoşgeldin Ey Şehri Ramazan

Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Ramazan ayınız mübarek, dualarınız kabul olsun.

Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.

Baslangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile baslayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle… Hoşgeldin on bir ayın sultanı

-Mübarek Ramazan Ayı Kalbine önce bulut olsun yağmak icin… Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yesertmek icin… 'Hayırlı Ramazanlar

-Dostluklarin sevgi ile beslendigi bu Mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim…

EĞLENCELİ RAMAZAN MESAJLARI

Oruçluyken sinirlerime hâkim olamıyorum diyenler, sabır sevabıyla bonus puan kazanıyorsunuz! Yeter ki kimse iftardan 10 dakika önce ‘Daha vakit var' demesin.

Ramazan ayı geldi, sahurda gözler yarı açık, iftarda tabaklar tam dolu! Allah hepimize orucu kolay tutmayı ve iftarda tatlıyı fazla kaçırmamayı nasip etsin.

Sahurda ‘Az yiyeyim ki rahat edeyim' diyen biz, iftarda ‘Ne bulursam yerim' modundayız! Allah oruçlarımızı kabul etsin, midelerimize sabır versin.

Orucu açmadan önceki son 10 saniye: Çatal bıçak elde, ekmek gözü kesmiş, suya bakarak dua eden bir topluluk… Ramazan ayı geldi hoş geldi!

Az yiyelim' dedik, ‘Ramazan'da kilo vermeliyim' dedik ama sonuç: İftardan sonra yuvarlanıyoruz! Allah oruçlarımızı kabul etsin ama tartıya çıkmaya cesaret versin.

Oruç tutanlara sabır, sahurda uyanamayanlara alarm, iftara 1 dakika kala açlıktan bayılanlara destek ekibi lazım! Hayırlı Ramazanlar!

Kaynak: Haber Merkezi