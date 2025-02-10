Sigaraya zam mı geldi? En düşük sigara fiyatı ne kadar oldu? Şubat 2025 güncel sigara fiyatları

​Sigara fiyatlarını doğrudan etkileyecek kritik bir gelişme yaşandı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranındaki artış, sigara fiyatlarına da zam olarak yansıyacak. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, bir paket sigaranın fiyatına 2 ila 2,5 TL arasında artış yapılması bekleniyor.

Yeni fiyatların önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu zamlarla birlikte sigara kullanıcıları, "Sigara fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını merak ediyor. ÖTV kaynaklı fiyat değişiklikleri, sektör genelinde dikkatle takip ediliyor.

Sigarada ÖTV artışı: Vergi tutarları yeniden belirlendi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan karar ile sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranında artış yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, ÖTV artış oranı %7,56 olarak belirlendi.

Bu kapsamda sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı, 1,7026 TL'den 1,8312 TL'ye yükseldi. Yaklaşık 13 kuruşluk bu artışın, sigara fiyatlarına yansıması bekleniyor. ÖTV'deki bu güncelleme, sektörde ve tüketiciler arasında dikkatle takip ediliyor.

Yeni Vergi Düzenlemesi Açıklandı!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan karar doğrultusunda sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı %7,56 artırıldı.

Bu artışla birlikte, sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 1,7026 TL'den yaklaşık 13 kuruşluk bir artışla 1,8312 TL'ye yükseldi. Ekonomi Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın farklı bir düzenleme yapmaması durumunda, sigara paket başına alınan maktu vergi tutarı da 7,80 TL'den 8,38 TL'ye çıkacak.

Sektör kaynakları, bu vergi artışının sigara fiyatlarına 2 ila 2,5 TL arasında bir zam olarak yansıyacağını öngörüyor. Yeni fiyat düzenlemelerinin kısa süre içinde uygulamaya konması bekleniyor.

Şubat 2025 güncel sigara fiyatları

Philip Morris Fiyatları:

PARLIAMENT Night Blue Pack (Uzun): 81 TL

81 TL PARLIAMENT Aqua Blue Slims: 80 TL

80 TL PARLIAMENT Night Blue / Aqua Blue / Reserve: 79 TL

79 TL PARLIAMENT Midnight Blue: 76 TL

76 TL MARLBORO Red Long: 79 TL

79 TL MARLBORO Red / Touch: 77 TL

77 TL MARLBORO Touch Blue / Gray / White: 77 TL

77 TL MARLBORO Edge: 75 TL

75 TL MARLBORO Edge Blue / Sky: 74 TL

74 TL MURATTI: 74 TL

74 TL MURATTI Blu: 73 TL

73 TL LARK: 73 TL

73 TL CHESTERFIELD: 72 TL

72 TL L&M: 72 TL

72 TL MARLBORO ROLL 50 Sarma Kıyılmış Tütün: 110 TL

JTI Fiyatları:

Camel Slender: 68 TL

68 TL Camel Soft: 73 TL

73 TL Camel Deep Blue: 69 TL

69 TL Camel Black & White: 70 TL

70 TL Camel Yellow & Brown: 73 TL

73 TL LD Slims: 68 TL

68 TL LD: 68 TL

68 TL Monte Carlo Slender: 67 TL

67 TL Monte Carlo Slender Dark Blue: 67 TL

67 TL Monte Carlo: 67 TL

67 TL Camel Yellow 100 (Gram): 165 TL

165 TL Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü: 165 TL

Winston Fiyatları:

Winston Dark Blue & Deep Blue: 71 TL

71 TL Winston Slender: 72 TL

72 TL Winston Slender Blue: 72 TL

72 TL Winston: 75 TL

75 TL Winston Slims: 80 TL

80 TL Winston Slim Blue: 80 TL

80 TL Winston Xsence: 82 TL

82 TL Winston Blue: 71 TL

BAT Fiyatları:

DUNHILL Double Blue: 89 TL

89 TL KENT SWITCH Dark Blue: 71 TL

71 TL KENT D RANGE (Blue, Grey, Blue Long, Grey Long): 72 TL

72 TL KENT (Dark Blue, Dark Blue Long, Switch): 73 TL

73 TL KENT (Blue, White): 79 TL

79 TL Kent Slims Black Grey: 82 TL

82 TL Kent Slim Black / Grey: 80 TL

80 TL KENT SLIMS (Tüm Ürünler): 80 TL

80 TL ROTHMANS (Tüm Ürünler): 68 TL

68 TL TEKEL 2000 (Tüm Ürünler): 67 TL

67 TL Mavi 2000: 67 TL

67 TL TEKEL 2001 (Tüm Ürünler): 71 TL

71 TL VICEROY (Tüm Ürünler): 73 TL

73 TL PALL MALL (Tüm Ürünler): 73 TL

73 TL MALTEPE & SAMSUN: 73 TL

Kaynak: Haber Merkezi