Sirkülasyon Pompası: Isıtma ve Soğutma Sistemlerinin Kalbi

Sirkülasyon pompaları, modern yaşam alanlarının ve endüstriyel tesislerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Isıtma, soğutma ve iklimlendirme (HVAC) sistemlerinde, sıcak veya soğuk suyun kapalı bir çevrimde sürekli olarak dolaşmasını sağlayarak konforlu ve verimli bir ortam yaratırlar. Sirkülasyon pompaları, enerji tasarrufu, konfor ve sistem güvenilirliği açısından kritik bir rol oynar ve doğru seçimi, sistemin genel performansını önemli ölçüde etkiler.

Sirkülasyon Pompası Nedir?

Sirkülasyon pompası, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılan, sıcak veya soğuk suyun kapalı bir çevrimde sürekli olarak devir daim yapmasını sağlayan bir pompadır. Bu pompalar, suyun ısıtma veya soğutma cihazından (kazan, chiller vb.) ısıtma veya soğutma elemanlarına (radyatör, fancoil vb.) taşınmasını ve geri dönmesini sağlayarak sistemin dengeli bir şekilde çalışmasını ve istenilen sıcaklıkta kalmasını sağlar.

Sirkülasyon Pompasının Temel Görevleri

Sıcak veya Soğuk Su Transferi: Isıtma veya soğutma cihazında hazırlanan suyun, sistemin en uzak noktalarına kadar sorunsuz bir şekilde iletilmesini sağlar. Basınç Kaybını Yenme: İletim hattı üzerindeki boru ve bağlantı elemanlarının (vana, fittings vb.) oluşturduğu dirençleri aşarak suyun sürekli akışını sağlar. Sistem Dengelemesi: Sistemdeki tüm ısıtma veya soğutma elemanlarına eşit miktarda suyun ulaşmasını sağlayarak dengeli bir ısı dağılımı sağlar.

Sirkülasyon Pompasının Kullanım Alanları

Sirkülasyon pompaları, geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir:

Konutlar: Evlerdeki ısıtma ve soğutma sistemlerinde (kombi, kazan, yerden ısıtma, fancoil sistemleri).

Ticari Binalar: Ofisler, alışveriş merkezleri, oteller, hastaneler ve okullardaki HVAC sistemlerinde.

Endüstriyel Tesisler: Fabrikalar, üretim tesisleri ve diğer endüstriyel binalardaki ısıtma ve soğutma sistemlerinde.

Güneş Enerjisi Sistemleri: Güneş enerjisi kolektörlerinde ısıtılan suyun depolama tankına taşınmasında.

Jeotermal Sistemler: Yer altından elde edilen sıcak suyun ısıtma sistemine taşınmasında.

Sirkülasyon Pompası Çeşitleri

Sirkülasyon pompaları, temel olarak iki ana çeşide ayrılır:

Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Pompanın rotor kısmının dış çeperinde, pompada basınçlandırılan sıcak su (genellikle 90°C'ye kadar) dolaşır ve bu su aynı zamanda pompanın soğumasını sağlar. Islak rotorlu pompalar, harici bir motor ihtiva etmediğinden ve motor soğutmasını basınçlandırdığı akışkan ile sağladığından, kuru rotorlu pompalara göre daha sessizdir.

In-Line Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Pompa giriş ve çıkış ağızları aynı eksen üzerinde olan ıslak rotorlu sirkülasyon pompasıdır.

Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Rotor kısmı kuru kalır ve motorun soğutması, elektrik motoruna akuple (motor arka kısmında yer alan) bir havalandırma fanı ile sağlanır. Havalandırma fanı, dış ortam havasını motor gövdesi üzerindeki kanatçıklara yönlendirerek pompa motorunun soğumasını sağlar. Kuru rotorlu sirkülasyon pompaları, motor soğutma sistemindeki bu temel yaklaşım farklılığından dolayı ıslak rotorlu sirkülasyon pompalarına göre daha sesli çalışır. Kuru rotorlu sirkülasyon pompasında motor ile hidrolik bölüm bağlantısı genellikle "kaplin bağlantı" kullanılarak sağlanır.

In-Line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Pompa giriş ve çıkış ağızları aynı eksen üzerinde olan kuru rotorlu sirkülasyon pompasıdır.

Sirkülasyon Pompası Seçimi

Sirkülasyon pompası seçimi, sistemin ihtiyaçlarını karşılayacak uygun modeli belirlemek için dikkatli bir değerlendirme gerektirir. Pompa seçiminde temel olan debi ve basınç gereksinimlerinin doğru tespit edilmesi önemlidir.

Debi (Q): Gerekli pompa debisi (m³/h) aşağıdaki formülle hesaplanabilir:

Qdebi = Qkazan / (ΔT * 1000)

Qkazan: Kazan/kat kaloriferi ısıtma gücü (kcal/h)

ΔT: Isıtma sistemi gidiş-geliş hatlarındaki akışkan sıcaklık farkı (radyatörlü sistemde 20 °C, güneş enerjisi sisteminde 5 °C, soğutma çevriminde 8 °C'dir).

Basınç (Hm): Gerekli pompa basıncı (mSS) aşağıdaki gibi tespit edilir:

Hm = Hst + Hiletim + Hakma

Hst: Statik yükseklik farkı (mSS)

Hiletim: Kritik devre basınç kaybı (Kazan-son noktadaki radyatör/eşanjör vs. arası düz boru ve lokal armatür kayıplarının toplamıdır.) (mSS)

Hakma: İş yapacak basınç (mSS)

Not: Sirkülasyon pompası seçiminde, sistem kapalı çevrim olduğu için ve son noktada iş yapacak akma basıncı talep edilmediğinden ve tek amaç, kazandan alınan suyun radyatöre sorunsuz iletilmesi ve çevrimin tamamlanması olduğundan, Hst ve Hakma basınçları ihmal edilir. Sadece Hiletim kayıpları hesaplanarak dikkate alınır.

ETNA Sirkülasyon Pompaları: Güvenilir ve Verimli Çözümler

ETNA , ısıtma ve soğutma sistemleri için yüksek kaliteli ve verimli sirkülasyon pompaları sunmaktadır. ETNA'nın sirkülasyon pompaları, dayanıklı malzemelerden üretilmiş olup, uzun ömürlü ve güvenilir bir performans sunar. ETNA, hem ıslak rotorlu hem de kuru rotorlu sirkülasyon pompaları ile farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunmaktadır.

ETNA Sirkülasyon Pompalarının Avantajları:

Yüksek Verimlilik: Düşük enerji tüketimi sayesinde işletme maliyetlerini azaltır.

Sessiz Çalışma: Islak rotorlu modellerde özellikle sessiz bir çalışma sağlanır.

Kolay Montaj: Kompakt tasarımları sayesinde kolayca monte edilebilirler.

Geniş Ürün Yelpazesi: Farklı debi ve basınç ihtiyaçlarına uygun çeşitli modeller mevcuttur.

Güvenilir Performans: Uzun ömürlü ve güvenilir bir performans sunarlar.

Teknik Destek: ETNA uzmanları, pompa seçimi, kurulum ve bakım konularında size yardımcı olmaktan memnuniyet duyar.

ETNA ile Isıtma ve Soğutma Sistemlerinizi Optimize Edin

Sirkülasyon pompaları, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlayan kritik bir bileşendir. ETNA'nın yüksek kaliteli sirkülasyon pompaları ile sistemlerinizi optimize edebilir, enerji tasarrufu sağlayabilir ve konforlu bir ortam yaratabilirsiniz. Daha fazla bilgi için ETNA 'yı ziyaret edin ve uzman ekibiyle iletişime geçin.

Kaynak: Bülten