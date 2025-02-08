SON DAKİKA 8 şubat cumartesi az önce deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD son depremler listesi
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Türkiye’de meydana gelen depremler, bölgedeki sismik hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor. Deprem uzmanları, bu sarsıntılarla ilgili uyarılarda bulunarak vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, gerçekleşen depremleri anlık olarak takip edip kamuoyuna duyuruyor. İşte 8 Şubat Cumartesi bugünkü depremler listesi...
Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer aldığı için sık sık depremler yaşanabiliyor. Son dönemde özellikle Ege Denizi'ndeki sarsıntılar dikkat çekerken, bazı depremler Türkiye'de de hissediliyor.
Deprem haberleri gelmeye devam ederken, vatandaşlar son depremin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte AFAD'ın açıkladığı liste...
Bugün deprem oldu mu?
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler yakından takip ediliyor. Özellikle art arda yaşanan sarsıntılar dikkat çekerken, farklı bölgelerde de küçük ölçekli depremler kaydediliyor.
Son AFAD ölçümlerine göre Türkiye'de büyük şiddette deprem meydana gelmedi.
Ege Denizi'nde ;
Saat 12.00'de 4.8 büyüklüğünde,
Saat 11.36'da 4.4 büyüklüğünde,
Saat 11.28'de 3.5 büyüklüğünde,
Saat 11.16'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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