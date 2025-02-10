SON DAKİKA AKSARAY HAVA DURUMU HABERLERİ: Aksaray’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aksaray ve ilçeleri için hava durumu tahminlerini paylaştı. Geçtiğimiz hafta etkili olan sisli hava, hafta boyunca devam edecek mi? Peki, Aksaray'da kar yağışı ne zaman bekleniyor? İşte Aksaray'ın 5 günlük hava durumu.

Aksaray, Ankara, Konya, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat için tarih verildi! Bu tarihte kar yağacak!

Aksaray Hava Durumu | Aksaray'da Kar Nerede Var?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Aksaray'ın ilçe ilçe hava durumu paylaşıldı. Ortaköy hava durumu, Eskil hava durumu, Gülağaç hava durumu ve diğer ilçelerin hava durumu bilgisi açıklandı. Geçtiğimiz hafta Aksaray'da etkili olan soğuk hava dalgası ve yer yer görülen kar yağışı bu hafta devam edecek mi merak konusu. Peki bu hafta Aksaray'da hava durumu nasıl olacak? 2025 Aksaray'a kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 10-14 Şubat arası Aksaray, Ortaköy, Eskil, Gülağaç ve diğer ilçelerin hava durumu.

Aksaray Hava Durumu | Aksaray'da Kar Olan İlçeler?

Aksaray, hafta boyunca sisli havanın etkisi altında kalırken, hafta ortasından itibaren kar yağışı bekleniyor. 11 Şubat Salı ve 12 Şubat Çarşamba günü Aksaray'ın Ortaköy, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Sultanhanı ve diğer ilçelerinde etkili olması beklenen hafif kar yağışı, 13 Şubat Perşembe günü ise tüm ilçelerde etkisini artıracak.

Aksaray Hava Durumu | Aksaray'da Sis Var Mı?

Meteoroloji verilerine göre, kentte hafta sonu da yoğun sis bekleniyor. 14 Şubat Cuma gününden itibaren Aksaray'da sisli hava etkisini sürdürecek. Sürücülere, özellikle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Kar yağışının tüm ilçelerde etkili olmasıyla birlikte hava sıcaklıklarının da düşeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, kar yağışıyla birlikte oluşabilecek buzlanmalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Aksaray İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aksaray için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Aksaray hava durumu Sisli, sıcaklık 3°

Yarın için Aksaray hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°

12 Şubat 2025 Çarşamba Aksaray hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°

13 Şubat 2025 Perşembe Aksaray hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°

14 Şubat 2025 Cuma Aksaray hava durumu Sisli, sıcaklık 3°

Aksaray İçin 5 Günlük Hava Durumu