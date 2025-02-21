Son Dakika Ankara’da deprem mi oldu? 21 Şubat Cuma Ankara’da deprem nerede, ne zaman oldu?

Son dakika Ankara’da deprem mi oldu, az önce Ankara’da deprem mi oldu gibi sorular gündeme geldi. İşte tüm detaylar...

Ankara'da bu sabah erken saatlerde bir deprem gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi'ne göre, Elmadağ ilçesinin Karacahasan bölgesinde saat 09.36'da 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

Depremin derinliği ise 5.1 kilometre olarak kaydedildi. Deprem, başkent ve çevresinde hafif şekilde hissedildi.

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Ankara'da sabah saatlerinde meydana gelen deprem, kısa süreli bir paniğe yol açtı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre, Elmadağ ilçesindeki Karacahasan bölgesinde saat 09.36'da 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

Depremin derinliği ise 5.1 kilometre olarak kaydedildi. Deprem, başkent genelinde hafif şekilde hissedildi.

Yetkililer, depremle ilgili yaptıkları açıklamada herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını belirtti.

ANKARA DEPREM SON DAKİKA

Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamalar, Ankara'da büyük bir tehlikenin söz konusu olmadığını ortaya koydu.

Uzmanlar, bu tür düşük büyüklükteki sarsıntıların doğal bir durum olduğunu ve bölgedeki aktif bir fay hattının bulunmamasına rağmen ara sıra yer hareketlerinin yaşanabileceğini vurguladı.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi