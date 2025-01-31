Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Malatya ve il il AFAD son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye genelinde meydana gelen her sarsıntı, bu listeler aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor. Depremin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi kritik bilgiler, sarsıntıyı hisseden vatandaşların “Az önce deprem mi oldu?”, “En son deprem nerede oldu?”, “Kaç büyüklüğündeydi?” gibi sorularına yanıt veriyor. İşte, 31 Ocak 2025 tarihinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi…

Türkiye genelinde farklı büyüklüklerde sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi, depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi önemli bilgileri öğrenmeyi sağlıyor. Deprem Mi Oldu? Nerede ve Kaç Büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. Son depremler listesi, büyük ve küçük ölçekli tüm sarsıntıları içermekte olup, vatandaşların detaylı bilgilere ulaşmasını sağlıyor. AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ Kaynak: Haber Merkezi

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