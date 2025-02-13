Son Dakika: Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Aksaray’a yoğun kar geliyor! 5 GÜNLÜK AKSARAY HAVA DURUMU HABERLERİ

Aksaraylılar dikkat! Meteoroloji güncel Aksaray hava durumu verilerini paylaştı. Aksaray ve ilçeleri beyaza bürünecek! Gece sıcaklık -10 dereceye kadar düşecek! Peki, Aksaray'a kar ne zaman yağacak? İşte, Aksaray hava durumu ve beklenen kar yağışıyla ilgili tüm detaylar…

AKSARAY HAVA DURUMU | Aksaray'a Kar Nerede Var?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Aksaray'ın ilçe ilçe hava durumu paylaşıldı. Ortaköy hava durumu, Eskil hava durumu, Gülağaç hava durumu ve diğer ilçelerin hava durumu bilgisi açıklandı. Geçtiğimiz hafta Aksaray'da etkili olan soğuk hava dalgası ve yer yer görülen kar yağışı bu hafta devam edecek mi merak konusu. Peki bu hafta Aksaray'da hava durumu nasıl olacak? 2025 Aksaray'a kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 14-18 Şubat arası Aksaray, Ortaköy, Eskil, Gülağaç ve diğer ilçelerin hava durumu.

(13 Şubat Aksaray Hava Durumu)

AKSARAY HAVA DURUMU | Aksaray'a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgilere göre, 13 Şubat Perşembe (bugün) Aksaray'da yoğun kar yağışı bekleniyor. 14 Şubat Cuma günü ise sis yoğunlaşacak ve görüş mesafesi ciddi şekilde azalacak. Meteoroloji, özellikle sabah ve gece saatlerinde yollarda buzlanma olabileceğini bildirerek sürücülere uyarılarda bulundu.

(14 Şubat Aksaray Hava Durumu)

AKSARAY HAVA DURUMU | Kar ne zaman etkisini kaybedecek?

14 Şubat Cuma gününden itibaren kar yağışının yerini sisli hava alması bekleniyor. 15 Şubat Cumartesi günü ise sis yoğunlaşacak ve görüş mesafesi ciddi şekilde azalacak. Meteoroloji, özellikle sabah ve gece saatlerinde yollarda buzlanma olabileceğini bildirerek sürücülere uyarılarda bulundu.

AKSARAY HAVA DURUMU | Kar ve buzlanmaya dikkat!

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğini belirtti. Özellikle yaya ve araç trafiğinde aksaklık yaşanmaması için vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Aksaraylılar, önümüzdeki günlerde kışın sert yüzüne hazır olmalı! Kar yağışı ve sisin etkisini göstereceği bu günlerde, sürücülerin hızlarını düşürmesi, araçlarında kış lastiği bulundurması ve zincir kullanmaları tavsiye ediliyor. Yetkililer, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini de hatırlattı.

Aksaray kışa teslim olacak! Önümüzdeki günlerde şehirde kar ve soğuk hava etkisini artıracak!

Aksaray İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aksaray için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Aksaray hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°

Yarın için Aksaray hava durumu Sisli, sıcaklık 0°

15 Şubat 2025 Cumartesi Aksaray hava durumu Sisli, sıcaklık 3°

16 Şubat 2025 Pazar Aksaray hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 4°

17 Şubat 2025 Pazartesi Aksaray hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°

Aksaray İçin 5 Günlük Hava Durumu