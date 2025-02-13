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Son Dakika: Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Niğde’ye yoğun kar geliyor! 5 GÜNLÜK NİĞDE HAVA DURUMU HABERLERİ

Sibel Elmas
Muhabir
Son Dakika: Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Niğde’ye yoğun kar geliyor! 5 GÜNLÜK NİĞDE HAVA DURUMU HABERLERİ

Niğdeliler dikkat! Meteoroloji güncel hava durumu verilerini paylaştı. Niğde ve ilçeleri beyaza bürünecek! Gece sıcaklık -10 dereceye kadar düşecek! Peki, Niğde'ye kar ne zaman yağacak? İşte, Niğde hava durumu ve beklenen kar yağışıyla ilgili tüm detaylar…

NİĞDE HAVA DURUMU | Niğde'ye kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgilere göre, 13 Şubat Perşembe (bugün) günü itibariyle Niğde genelinde kar yağışı bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde ve Çamardı, Ulukışla gibi ilçelerde karın etkili olması tahmin edilirken, 14 Şubat Cuma günü ise sisli hava Niğde'yi etkisi altına alacak.

13 Şubat Perşembe

NİĞDE HAVA DURUMU | Kar ne zaman etkisini kaybedecek?

13 Şubat Perşembe (bugün) Niğde'de yoğun kar yağışı bekleniyor. 14 Şubat Cuma günü ise sis yoğunlaşacak ve görüş mesafesi ciddi şekilde azalacak. Meteoroloji, özellikle sabah ve gece saatlerinde yollarda buzlanma olabileceğini bildirerek sürücülere uyarılarda bulundu.

14 Şubat Cuma

NİĞDE HAVA DURUMU | Kar ve buzlanmaya dikkat!

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğini belirtti. Özellikle Bor, Altunhisar ve Çiftlik gibi ilçelerde yolların kayganlaşabileceği ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Niğdeliler, önümüzdeki günlerde sert kış koşullarına hazır olmalı! Kar yağışı ve sisin etkisini göstereceği bu günlerde, sürücülerin hızlarını düşürmesi, araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurması tavsiye ediliyor. Yetkililer, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini de hatırlattı.

Niğde kışa teslim olacak! Önümüzdeki günlerde şehirde kar ve soğuk hava etkisini artıracak!

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Niğde İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Niğde için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Niğde hava durumu Yoğun Kar Yağışı, sıcaklık -2°

Yarın için Niğde hava durumu Sisli, sıcaklık 1°

15 Şubat 2025 Cumartesi Niğde hava durumu Sisli, sıcaklık 5°

16 Şubat 2025 Pazar Niğde hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°

17 Şubat 2025 Pazartesi Niğde hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 6°

Niğde İçin 5 Günlük Hava Durumu

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