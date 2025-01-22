Türkiye’yi yasa boğan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’deki yangında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yangın nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edilmesinin ardından, 21 Ocak tarihinde televizyon ekranlarında dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Bu olayın ardından, birçok kişi Survivor’ın yeni bölümünün 22 Ocak Çarşamba günü yayımlanıp yayımlanmayacağını merak ediyor. Peki, Survivor yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı? Survivor yeni bölümün yayın tarihi ne zaman?

Survivor bu akşam (22 Ocak Çarşamba) var mı, yok mu? Bolu'da meydana gelen yangının ardından, 21 Ocak'ta bir günlük yas ilan edildi. Bu nedenle, televizyon kanalları dizi ve yarışma programlarının yeni bölümlerini yayınlamadı. TV 8 ekranlarında dün akşam Survivor'ın 18. bölümü yerine 'Yazgı' dizisi yayımlandı. TV 8'in yayın akışına göre, Survivor yeni bölümü 22 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de ekrana gelecek. Ayrıca, Survivor'ın yayınlanmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Survivor'ın yeni bölümü 22 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de TV 8 ekranlarında yayınlanacak. 22 Ocak TV 8 Yayın Akışı İşte 22 Ocak TV 8 yayın akışı: 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

05:30 Dizi Kaynak: Haber Merkezi

#Survivor bu akşam (22 Ocak Çarşamba) var mı #yok mu? #Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? #22 Ocak TV 8 Yayın Akışı

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