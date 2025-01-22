Survivor bu akşam (22 Ocak Çarşamba) var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 22 Ocak TV 8 Yayın Akışı
Türkiye’yi yasa boğan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’deki yangında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yangın nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edilmesinin ardından, 21 Ocak tarihinde televizyon ekranlarında dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Bu olayın ardından, birçok kişi Survivor’ın yeni bölümünün 22 Ocak Çarşamba günü yayımlanıp yayımlanmayacağını merak ediyor. Peki, Survivor yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı? Survivor yeni bölümün yayın tarihi ne zaman?
Survivor bu akşam (22 Ocak Çarşamba) var mı, yok mu?
Bolu'da meydana gelen yangının ardından, 21 Ocak'ta bir günlük yas ilan edildi. Bu nedenle, televizyon kanalları dizi ve yarışma programlarının yeni bölümlerini yayınlamadı. TV 8 ekranlarında dün akşam Survivor'ın 18. bölümü yerine 'Yazgı' dizisi yayımlandı.
TV 8'in yayın akışına göre, Survivor yeni bölümü 22 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de ekrana gelecek. Ayrıca, Survivor'ın yayınlanmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Survivor'ın yeni bölümü 22 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de TV 8 ekranlarında yayınlanacak.
22 Ocak TV 8 Yayın Akışı
İşte 22 Ocak TV 8 yayın akışı:
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
05:30 Dizi
Kaynak: Haber Merkezi
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