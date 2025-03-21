Survıvor Ödül Oyununu Kim Kazandı? Survıvor Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? Survıvor Kim Elendi?
Survivor 2025’in heyecanla beklenen ödül oyunu, 20 Mart Perşembe akşamı izleyicinin karşısına çıktı. İki takımın büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele ettiği oyunda, Asena ve İsmail arasında yaşanan gerginlik dikkatlerden kaçmadı. Peki, 20 Mart Perşembe günü Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte son bölümde yaşananlar...
Survivor 2025 All Star sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 20 Mart Perşembe akşamı ekranlara gelen ödül oyunu mücadelesi sonrası kazanan takım izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Survivor 20 Mart ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...
Survıvor Ödül Oyununu Kim Kazandı?
20 Mart tarihli ödül oyununu kazanan takım All Star oldu.
Survıvor Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?
Dokunulmazlık oyununda da ipi göğüsleyen taraf All Star takımı oldu.
Survıvor Eleme Adayı Kim Oldu?
Survivor All Star'da bu haftanın ikinci eleme adayı Batuhan olarak belirlendi. Üçüncü eleme adayı ise Doğuş oldu.
Survıvor Eleme Potasında Kimler Var?
Eleme potasında yer alan isimler şöyle:
Sedat
Batuhan
Doğuş
Survıvor Kim Elendi?
Bu haftanın sonunda adaya veda eden yarışmacı Elif Şadoğlu oldu.
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